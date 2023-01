Trending Entertainment News Today: Pathaan BAT Avatar 2, Farah Khan SLAMS Tina Datta-Priyanka Chahar Choudhary sur Bigg Boss 16 et plus

Jetons un coup d’œil aux principales mises à jour de la journée. Shah Rukh KhanLe film de Pathaan est resté à la une des journaux. Il a reçu une ouverture fracassante au box-office. De sa collection d’outre-mer à domestique, Pathan était partout dans les nouvelles. Grand Patron 16 a accéléré le rythme et évolue presque tous les jours grâce à ses concurrents. La dernière mise à jour concerne l’élimination. Plus loin de Bollywood, la date de sortie de Gadar 2 et son affiche a été dévoilée. Voici un aperçu de toutes les grandes et meilleures mises à jour.

Pathaan de Shah Rukh Khan bat Avatar 2

Selon un rapport de Pinkvilla, le film Pathaan de Shah Rukh Khan a réussi à battre Avatar de James Cameron : Le chemin de l’eau au box-office. Pathaan a réussi à gagner plus de 12 millions de dollars au box-office mondial en une journée. Avatar 2 aurait rapporté 10 millions de dollars.

Farah Khan réprimande Tina Datta et Priyanka Chahar Choudhary de Bigg Boss 16

Dans la dernière promo de Bigg Boss 16, on peut voir Farah Khan claquer Tina Datta et Priyanka Chahar Choudhary pour se moquer de Shalin Bhanot sur sa santé mentale. Elle est tellement agitée par l’attitude de Tina qu’elle décide de s’en aller.

Regardez la promo de Bigg Boss 16 ci-dessous :

Date de sortie et affiche de Gadar 2

Une nouvelle affiche du film très attendu Gadar 2 de Sunny Deol est sortie le jour de la République 2023. Le film sortira le 11 août 2023.

Sanjay Dutt-Arshad Warsi annoncent leur prochain

Munna Bhai MBBS duo Sanjay Dutt et Arshad Warsi se réunissent pour un autre film. L’affiche du film est sortie aujourd’hui mais le titre n’a pas encore été annoncé mais il sortira dans le courant de cette année.

La star de Telugu Sharwanand se fiance

Le beau gosse de l’industrie cinématographique Telugu Sharwanand est maintenant fiancé à Rakshita. Les photos de leurs fiançailles sont devenues virales. Ram Charan et sa femme, Nagarjuna, Chiranjeevi et bien d’autres ont assisté à la cérémonie.

Abdu Rozik exprime son amour et son affection pour Shah Rukh Khan

La star de Bigg Boss 16, Abdu Rozik, a atteint Mannat, la maison de Shah Rukh Khan, avec un doux message. Il a rejoint les fans qui attendaient à l’extérieur de Mannat.

Découvrez la vidéo d’Abdu Rozik ci-dessous :

Les fans mécontents des fabricants de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin

Dans Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, Sai sait maintenant que Vinayak est son fils et non celui de Pakhi. Elle rappelle à Virat ses devoirs d’ACP et lui demande de partager la vérité avec Pakhi. Les internautes ne sont pas très satisfaits de la façon dont le scénario est progressif pour Sai.