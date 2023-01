Trending Entertainment News Today: Nora Fatehi-Aryan Khan déclenche des rumeurs de rencontres, la bande-annonce de Pathaan a été divulguée en ligne, la mère d’Urvashi Rautela prie pour Rishabh Pant et plus encore

Voyons ce qui a fait l’actualité dans le Nouvelles du divertissement partie aujourd’hui. Nous avons une grande variété de journalistes aujourd’hui et cela va des rumeurs de rencontres à l’ajout de carburant aux rumeurs de rencontres, en plus des controverses existantes autour des grands films et autres. On parle de Controverses Pathaan, Nora Fathi et Khan aryen, Vijay Varma et Tamannaah Bhatia, et plus de célébrités. Il y a une mise à jour sur Sidharth Malhotra et Kiara Advaniaussi le mariage. Alors, sans plus tarder, asseyez-vous et découvrez ce qui a fait l’actualité aujourd’hui.

La bande-annonce de Pathaan a fuité en ligne ? Voici la vérité

Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et la vedette de John Abraham, Pathaan, font l’actualité depuis sa création. Mais ces derniers temps, le film a courtisé un battage médiatique pas si bon. Au milieu des controverses, il y avait une vidéo qui est devenue virale dans laquelle nous avons un aperçu de Shah Rukh Khan en train de botter le cul de méchants. On a dit qu’il s’agissait d’un clip divulgué de Pathaan Trailer, mais ce n’est pas le cas. Voici la vérité à peu près la même chose.

Voici comment Vijay Varma et Tamannaah Bhatia se sont rencontrés et sont tombés amoureux

Tamannaah Bhatia et Vijay Varma ont récemment fait la une des journaux pour leurs rumeurs de rencontres. Après avoir été aperçus en train de s’embrasser lors d’une fête du Nouvel An à Goa, ils sont devenus un sujet brûlant dans la section Entertainment News. Tout le monde se demande comment ce duo est né ensemble. Eh bien, la réponse est ici.

Nora Fatehi-Aryan Khan déclenche des rumeurs de rencontres

Oui, vous avez bien lu l’en-tête. Aryan Khan et Nora Fatehi ont été liés par des internautes. Il se trouve qu’un fan a partagé des photos avec Aryan et Nora et même pas ensemble, mais elles sont devenues virales. Et cela a déclenché des rumeurs de rencontres entre les deux sensations dans B-town. Et au milieu de leurs rumeurs de rencontres, Ananya Panday a également fait la une des journaux. Découvrez toute l’histoire ici.

Vijay Deverakonda et Rashmika Mandanna ont passé le Nouvel An ensemble ?

Vijay Deverakonda et Rashmika Mandanna ont fait l’objet de rumeurs de fréquentation depuis qu’ils ont joué ensemble dans des films. Leur chimie est époustouflante et les fans adorent les regarder ensemble. Et maintenant, les photos de leur réveillon du Nouvel An deviennent virales. L’endroit d’où Vijay et Rashmika ont posté des photos était assez similaire et les fans n’ont pas pu s’empêcher de les relier. Découvrez les images ici:

Controverses Pathaan

Shah Rukh Khan et le film vedette de Deepika Padukone ont fait la une des journaux liés aux controverses. Et maintenant, KRK a affirmé que le titre serait changé et qu’il n’y aurait pas non plus le moment où Deepika serait vue dans une tenue Safran dans le film. Vérifiez des mises à jour plus choquantes ici. Vivek Agnihotri exprime activement ses opinions contre Pathaan depuis un certain temps. Il a également partagé comment les fans de SRK lui ont envoyé des menaces de mort. KRK a affirmé que Vivek essayait simplement de faire de la publicité sur la controverse Pathaan. D’autre part, Mukesh Khanna a également partagé son point de vue sur la controverse Pathaan. L’image de sa publication vidéo est sous-titrée que si la chanson ne vous semble pas obscène, vous ferez ensuite des films po * n. Consultez le post de Mukesh Khanna sur Pathaan ici :

Sidharth Malhotra-Kiara Advani se produira sur un numéro de danse spécial à sangeet

Eh bien, récemment, Sidharth Malhotra et Kiara Advani ont fait la une des journaux pour leur date de mariage. Selon les rapports, Sidharth et Kiara vont se marier le 6 février de cette année. Et les fonctions pré-mariage commenceront un jour ou deux avant. Selon un reportage dans India Today, Kiara aurait été entendue discuter de sa liste de lecture de sangeet avec ses amis à Dubaï. On dit que Sid et Kiara danseront sur leur chanson emblématique Raataan Lambiyaan de Shershah. Pendant ce temps, les achats Haldi ont commencé pour les familles. Des tenues sur le thème du souci et du jaune sont achetées.

La mère d’Urvashi Rautela prie pour Rishabh Pant

Il y a quelques jours, Rishabh Pant a eu un grave accident. Il a été hospitalisé et se rétablit. Dès que la nouvelle de l’accident de Rishabh est devenue virale, le message énigmatique de prière d’Urvashi Rautela est également devenu viral. Elle a également publié un tweet disant qu’elle prie pour le bien-être de quelqu’un et de sa famille. Et maintenant, la mère d’Urvashi, Meera, a souhaité à Rishabh un prompt rétablissement. Elle a laissé tomber le message il y a trois jours qui devient viral maintenant. Découvrez son message ici:

La réplique chic de Samantha Ruth Prabhu au troll

Samantha Ruth Prabhu est un troll assassin si elle décide de répondre à tous ceux qui aiment rabaisser les femmes. Et c’est ce qui s’est passé récemment. Quelqu’un a essayé de rabaisser son amie Nayanthara et Samantha a une réplique très classe pour le troll. Vérifiez-le ici.

Pathaan crée un disque avant sa sortie ; les controverses ne parviennent pas à ébranler l’enthousiasme des fans alors que les réservations à l’avance montent en flèche

Pathaan est peut-être plongé dans les controverses, mais les vrais fans de Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et John Abraham ne sont pas affectés car ils ont hâte de voir le film au plus tôt. La réalisatrice de Siddharth Anand fait le buzz autour d’elle et les pré-réservations ouvertes dans quelques pays prouvent à quel point elle est attendue. Selon les rapports, la réservation à l’avance de Pathaan en Allemagne a ouvert le 28 décembre et les spectacles des premiers jours du film sont remplis. Il y a aussi le bruit que le public au Canada attend également la sortie de Pathaan et que les billets jusqu’au début février sont épuisés. Pendant ce temps, il y a des rapports et des affirmations suggérant que le film pourrait être reporté pour incorporer des coupures et des changements dans les scènes, les chansons et le titre du film en raison des controverses. Cependant, rien d’officiel n’a été annoncé jusqu’à présent.

La bande-annonce de Lakadbaggha impressionne le public

La bande-annonce du thriller d’action mettant en vedette Anshuman Jha, Ridhi Dogra, Milind Soman et Paresh Pahuja dans des rôles clés est sortie aujourd’hui. Réalisé par Victor Mukherjee, le film sortira le 13 janvier 2023 et la bande-annonce touche un accord car elle voit un héros improbable combattre la cause de ceux qui n’ont pas de voix – les animaux. Le film est réalisé avec de nombreux membres d’équipage internationaux et raconte l’histoire d’un justicier basé à Kolkata. Dans sa recherche de son chien indépendant “Shonku”, il découvre l’industrie du commerce illégal d’animaux.

Regardez la vidéo de la bande-annonce de Lakadbaggha ci-dessous :

Les fans de Prabhas déclarent 2023 l’année de Salaar

Prabhas n’a peut-être pas eu un énorme succès au box-office depuis Baahubali, mais ses fans n’ont pas perdu espoir en leur superstar. Ils ont en fait déclaré que 2023 serait l’année de Salaar en attendant la libération de l’acteur. Le film est sans aucun doute l’un des films les plus attendus de 2023. Réalisé par Prashanth Neel, le film devrait changer la donne pour l’industrie du cinéma et être un autre grand succès pan-indien. Il apporte le meilleur de Baahubali et de KGF alors que l’équipe de KGF, Kantara et la vedette principale de l’opus magnum de SS Rajamouli se réunissent. Dans leur enthousiasme, les fans se sont penchés sur le film dès le premier jour de 2023, avec “Saal Nahi Salaar Hoga” sur les réseaux sociaux avec le hashtag #SaalNahiSalaarHai. Maintenant, seul le temps nous dira si Prabhas et Salaar sont capables de répondre aux attentes et de vraiment faire de 2023 une année de Salaar.

Gangubai Kathiawadi d’Alia Bhatt trouve de nouveaux fans internationaux

Gangubai Kathiawadi réalisé par Sanjay Leela Bhansali avec Alia Bhatt est devenu l’un des films les plus aimés et les plus réussis en 2022. Et maintenant, alors même qu’il s’apprête à terminer un an depuis sa sortie, les distinctions n’ont pas cessé de venir. C’est le conservateur en chef des archives nationales du British Film Institute, Robin Baker, qui est le dernier à rejoindre le fan club de Gangubai-Alia-Bhansali. Il a non seulement fait l’éloge de la vedette d’Alia Bhatt, mais a également recommandé aux membres des BAFTA et des Oscars de regarder le film. Dans son post, il a écrit que s’il avait été membre du BAFTA ou de l’Académie, il aurait définitivement élu Alia Bhatt pour la meilleure actrice pour GANGUBAI KATHIAWADI. Il a également mentionné à quel point c’était une joie de voir Alia jouer et grandir au fur et à mesure que son personnage se développait. Il a qualifié le film de “impétueux, sentimental et extrêmement agréable, mais Bhatt est sensationnel”.

C’est tout pour les journalistes du divertissement du jour.