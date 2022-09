Trending Entertainment News Today: Mouni Roy de retour en tant que Junoon dans Brahmastra 2, Hema Malini fait une fouille à Kangana Ranaut et plus

L’actrice de Brahmastra, Mouni Roy, a rompu son silence sur la question de savoir si Junoon ferait partie des deuxième et troisième films. Elle a dit que cela dépendait d’Ayan Mukerji. Hema Malini a pris un jibe sarcastique à Kangana Ranaut à Mathura. Voici un point bas…

Brahmastra 2 : Mouni Roy prêt à faire son retour en tant que Junoon

Mouni Roy a été aimé de tous dans le rôle de Junoon dans Brahmastra 2. Le personnage de l’actrice s’est terminé dans Brahmastra. Mouni Roy s’est fait demander par India Today si elle ferait un retour sur les deuxième et troisième films de la trilogie. Elle a dit qu’elle espérait faire partie de la même chose, mais a déclaré que cela reposait entre les mains du cinéaste Ayan Mukerji. Mouni Roy a déclaré qu’elle manifestait qu’elle faisait également partie des films à venir.

Hema Malini se penche sur les aspirations politiques de Kangana Ranaut

Hema Malini a été interrogé sur l’entrée de Kangana Ranaut en politique. Elle a dit sarcastiquement que les gens veulent élire une star de cinéma et non un local. Alors que Mathura est la région de Hema Malini, Kangana Ranaut a également rendu visite au temple Banke Bihari. Hema Malini a déclaré que demain même Rakhi Sawant dira qu’elle veut devenir une dirigeante.

Les détails du mariage de Richa Chadha et Ali Fazal

Comme nous le savons, Ali Fazal et Richa Chadha vont se marier le 6 octobre 2022. Le couple prévoit d’avoir quelques fonctions à Delhi et Mumbai. Le couple veut que leurs amis profitent sans restriction. Il n’y a rien de tel qu’une politique sans téléphone ou quelque chose de ce genre.

Le satellite Jawan de Shah Rukh Khan et les droits numériques scellés pour Rs 250 cr

Selon les rapports, les droits de satellite de Jawan de Shah Rukh Khan ont été mis en sac par ZEE TV. Les droits de diffusion numérique appartiennent à Netflix. L’accord a été scellé à Rs 250 crores.

Priyanka Chopra reçoit Malala Yousafzai au restaurant new-yorkais

Priyanka Chopra a visité son restaurant Sona car elle est maintenant à New York. L’actrice s’est gavée de chaat et a fait la fête avec Malala Yousafzai, Prabal Gurung, Joe Jonas et d’autres.

