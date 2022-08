Trending Entertainment News Today: Liger de Vijay Deverakonda est témoin d’une occupation lamentable; Le Mogul d’Aamir Khan mis de côté après l’échec de Laal Singh Chaddha et plus

Le monde du divertissement a été très excitant aujourd’hui et nous vous apportons un résumé de toutes les nouvelles tendances de Bollywood du jour. De Vijay Deverakonda qui n’a pas réussi à impressionner avec ses grands débuts à Bollywood, Liger, alors que le film est témoin d’une occupation lamentable le jour de l’ouverture du prochain film d’Aamir Khan, Mogul, mis de côté après l’échec de Laal Singh Chaddha, voici un aperçu des principales nouvelles tendances du divertissement aujourd’hui.

Liger: le propriétaire du théâtre de Mumbai qualifie Vijay Deverakonda d'”arrogant”, d'”anaconda” pour avoir fait des déclarations sur le boycott

Les débuts de Vijay Deverakonda à Bollywood, Liger, n’ont pas réussi à impressionner les critiques et le public. Dans le feu de la colère, le propriétaire du théâtre de Mumbai a qualifié Vijay d’arrogant et d’anaconda à propos de sa déclaration sur les tendances au boycott, lui demandant en outre de recommencer à faire des films en tamoul et en télougou. Découvrez l’histoire complète ici.

Esha Gupta taquine de nombreux atouts dans une robe au décolleté plongeant audacieuse

La sirène d’Aashram 3, Esha Gupta, a une fois de plus élevé la barre de la chaleur en se glissant dans une audacieuse robe à décolleté plongeant et en affichant ses courbes enviables. Nous parions que vous ne pouvez pas détourner le regard d’elle. Découvrez l’histoire complète ici.

Pathaan: John Abraham est prêt à mettre le feu à Shah Rukh Khan et Deepika Padukone vedette

Oh boy, John Abraham est prêt pour le feu dans Pathaan, la vedette de Shah Rukh Khan et Deepika Padukone, et le premier regard de l’acteur vous laissera ronger les ongles et en redemandera. Découvrez l’histoire complète ici.

Mogul d’Aamir Khan mis de côté après l’échec du box-office de Laal Singh Chaddha

Alors qu’Aamir Khan a le cœur brisé par l’échec de Laal Singh Chaddha, il y a des rapports selon lesquels son prochain film Mogul a été mis de côté. Découvrez l’histoire complète ici.

Prédiction du premier jour de la collecte au box-office de Liger : les débuts en hindi de Vijay Deverakonda prendront-ils un bon départ ? Les experts du commerce révèlent [Exclusive]

Prédiction du jour 1 de la collecte au box-office Liger: la version hindi de Vijay Deverakonda obtiendra-t-elle une bonne ouverture? Découvrez l’histoire complète ici.