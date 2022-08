Trending Entertainment News Today : l’ex-Somy Ali de Salman Khan l’appelle “le batteur de femmes” ; Ranbir Kapoor fait honte à Alia Bhatt enceinte et plus

Le monde du divertissement a été très excitant aujourd’hui et nous vous apportons un résumé de toutes les nouvelles tendances de Bollywood du jour. De l’ex-petite amie de Salman Khan, Somy Ali, qualifiant le Dabangg Khan de batteur de femmes à Ranbir Kapoor faisant honte à sa femme enceinte Alia Bhatt, voici un aperçu des nouvelles les plus tendances du moment en matière de divertissement.

Hrithik Roshan révèle que la franchise Lord Of The Rings a inspiré son film de super-héros Krrish

Lors de sa récente interaction avec les médias, Hrithik a révélé que sa franchise de super-héros Krrish, qui était une extension de son blockbuster de 2003 Koi… Mil Gaya, avait un lien profond avec l’une des plus grandes trilogies, Lord Of The Rings (LOTR). Découvrez l’histoire complète ici.

Dhanashree Verma réagit aux rumeurs de divorce avec Yuzvendra Chahal après avoir retiré “Chahal” de son Instagram

Internet s’est amusé à partager des mèmes sur Yuzvendra Chahal après que sa femme Dhanashree Verma ait retiré le nom de famille “Chahal” de son compte Instagram. Cela a déclenché des rumeurs de leur divorce. Cependant, Dhanashree a finalement clarifié sa séparation. Découvrez l’histoire complète ici.

L’ex-petite amie de Salman Khan, Somy Ali, l’appelle un “batteur de femmes”: “Pas seulement moi, mais beaucoup”

L’ancienne actrice de Bollywood, Somy Ali, a de nouveau ciblé Salman Khan, avec qui elle est sortie dans le passé. Elle s’est maintenant tournée vers les médias sociaux pour qualifier Salman de “batteur de femmes” et a exhorté les gens à cesser de vénérer Salman en le décrivant comme un “malade sadique”. Découvrez l’histoire complète ici.

Katrina Kaif-Vicky Kaushal repérée dans une clinique au milieu des rumeurs de grossesse de l’actrice

Il y a eu des rumeurs selon lesquelles Katrina Kaif est enceinte, et récemment, elle a été vue avec son mari Vicky Kaushal dans une clinique. Découvrez l’histoire complète ici.

Ranbir Kapoor massivement trollé pour avoir fait honte à sa femme enceinte Alia Bhatt

Ranbir Kapoor l’a qualifié d’insensible pour avoir fait une blague sur la prise de poids de sa femme enceinte Alia Bhatt. Découvrez l’histoire complète ici.