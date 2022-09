Trending Entertainment News Today: les looks torse nu de Shah Rukh Khan à Pathaan créent la frénésie, le coup de maître des prix des fabricants de Brahmastra et plus encore

Shah Rukh Khan a fait monter l’excitation de Pathaan en partageant une photo mortelle torse nu sur les réseaux sociaux. Le premier aperçu de Heart of Stone est sorti via une vidéo et nous pouvons voir Alia Bhatt dans le rôle de Keya Dhawan. Shweta Bachchan a déclaré qu’elle n’était pas financièrement indépendante et qu’elle ne souhaiterait pas la même chose pour ses enfants. Voici un point bas…

Le look Pathaan de Shah Rukh Khan l’emporte sur les réseaux sociaux

Pathaan et Shah Rukh Khan étaient à la mode comme des fous lorsque la superstar a publié une photo torse nu. Les fans ont pu voir ses abdos toniques pour le film dans toute leur splendeur. Avec ses cheveux longs, ses perles et son pantalon grunge, il dégageait l’ambiance puissante et rockstar qui fait fureur chez Pathaan. Les médias sociaux ont fait l’éloge de l’acteur qui a travaillé très dur pour obtenir ce look.

Les fabricants de Brahmastra bénéficieront d’une tarification intelligente

Les créateurs de Brahmastra ont vu les formidables résultats de la Journée nationale du cinéma et ont décidé de réussir un coup de maître. Le film coûtera Rs 100 par billet du 26 au 29 septembre. La fréquentation du film était supérieure à Rs 10 crore le jour 15. Cela signifie qu’il y a encore un immense potentiel.

Shweta Bachchan dit aux enfants Shweta et Agastya d’être financièrement indépendants

Shweta Bachchan a déclaré dans le podcast de sa fille que tout ce qu’elle voulait, c’était que ses enfants soient financièrement indépendants. Elle dit qu’elle n’est pas indépendante et que cela la dérange. Elle a dit que ses deux enfants ne devraient se marier qu’après avoir commencé à gagner de l’argent et avoir assez d’argent pour payer un loyer.

Harnaaz Sandhu rencontre Priyanka Chopra

La Miss Univers indienne Harnaaz Sandhu a rencontré Priyanka Chopra lors du concert Global Citizen. Les deux ressemblaient à des sœurs sur la photo partagée par la gagnante du concours de beauté. Regarde…

Alia Bhatt partage la première vidéo de Heart Of Stone

Les créateurs de Heart Of Stone ont partagé la première vidéo de look. Le film met en vedette Gal Gadot, Jamie Dornan et Alia Bhatt. C’est un thriller d’espionnage à l’indice d’octane élevé. Le film arrivera sur Netflix. Gal Gadot et Netflix ont eu un succès retentissant avec Red Notice. Il se prépare maintenant pour une suite. Alia Bhatt joue Keya Dhawan.

