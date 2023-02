Trending Entertainment News Today: Les fans soutiennent la star de Pathaan Shah Rukh Khan dans Dhoom 4, Kartik Aaryan trollé pour avoir refait le personnage Dheela et plus encore

Il est temps que nous donnions un aperçu de qui et de quoi a fait la une des journaux aujourd’hui. L’industrie du divertissement ne dort jamais et il y a des mises à jour minute par minute. Et depuis, il est difficile de garder un œil sur tout ce qui se passe dans l’industrie. Et par conséquent, nous sommes ici avec un bref aperçu des principales histoires et un aperçu des histoires importantes de la journée. À partir de Shah Rukh Khan et son Pathan pour Kartik Aaryan, Sara Ali Khan, Shahid Kapoor, Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani et d’autres ont fait l’actualité. Alors, sans plus tarder, rattrapons les Newsmakers du divertissement.

Comment Ranbir Kapoor et Alia Bhatt gèrent leur temps avec Raha Kapoor

Ranbir Kapoor et Alia Bhatt sont des noms populaires dans le monde du divertissement. Ils ont récemment embrassé la parentalité et passent un temps précieux avec leur petite fille, Raha Kapoor, qui a besoin de tout leur amour et de leur attention. Puisqu’ils ont tous les deux leur emploi du temps à respecter. Et avec cela, ils ont été loin d’elle. Alors, qui s’occupe de Raha Kapoor pendant cette période ? Lire ici.

Pathaan devient le film le plus rentable du vers d’espionnage de YRF

Le nom de Pathaan restera dans l’histoire pour les affaires pures que le film vedette de Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et John Abraham fait. Découvrez la collection au box-office du Jour 8 ici. De plus, maintenant, le film est devenu le film d’espionnage le plus rentable de YRF battant Tiger Zinda Hai and War de Salman Khan. De plus, les fans souhaitent maintenant voir Shah Rukh Khan dans Dhoom 4. Consultez le rapport ici. Siddharth Anand s’est également ouvert sur la comparaison de Pathaan avec les films hollywoodiens. Voici ce qu’il a à dire.

Sara Ali Khan et Kartik Aaryan réunis

Le film vedette de Sara Ali Khan et Kartik Aaryan, Love Aaj Kal 2, a échoué, leur jodi, hors écran, a été apprécié par les fans. Et maintenant, il semble qu’ils vont bientôt se réunir. Oui, selon les rapports, Kartik et Sara Aashiqui 3. Lire plus de détails ici. En parlant de Sara Ali Khan, il a été déclaré qu’elle avait été vue en train de se détendre avec Shubhman Gill. Cependant, voici une vérification des faits à peu près identique. Lire le rapport ici. Alors que Shubhman a frappé un siècle, les fans qui ont repéré Sachin Tendulkar dans le stade ont commencé à le taquiner à propos de Sara et de son mariage. Lire les tweets ici. D’un autre côté, Kartik a été critiqué pour avoir recréé le personnage Dheela Hai. Découvrez les tweets ici.

Shahid Kapoor s’ouvre sur le succès de Pathaan

Shahid Kapoor se prépare pour la sortie de sa série Web intitulée Farzi. L’acteur a fait l’éloge de Pathaan et de l’argent qu’il frappe. Découvrez ce que le succès de Pathaan signifie pour Bollywood, selon Shahid, ici.

Liste des invités du mariage Sidharth Malhotra-Kiara Advani

Sidharth Malhotra et Kiara Advani vont se marier dans les prochains jours, selon les rapports. Le duo Shershaah a gardé la même chose pour maman, mais il y a eu des rapports sur le trousseau. Et maintenant, il y a aussi une liste d’invités. Découvrez qui tous pourraient être invités au mariage de Sidharth et Kiara ici.

Salman Khan assiste au mariage du frère de Pooja Hegde

Salman Khan va être vu aux côtés de Pooja Hegde dans Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan. Récemment, le frère de Pooja Hegde, Rishabh, s’est marié. Et tandis que la beauté a volé les cœurs dans des tenues traditionnelles, devinez qui a assisté au mariage. Nul autre que, Bhaijaan, Salman Khan. Découvrez les photos ci-dessous:

La femme de Nawazuddin Siddiqui porte plainte pour violence domestique contre sa famille

Selon un rapport publié dans ETimes, la femme de Nawazuddin Siddiqui a maintenant déposé une plainte pour violence domestique contre les membres de sa famille. L’avocat a affirmé que la mère de Nawaz avait déclaré qu’Aaliya n’était pas la femme de l’acteur. Cela va à l’encontre des preuves que Nawazuddin a soumises concernant leur cas. L’avocat a ensuite affirmé qu’il pourrait s’agir d’un cas de viol contre Nawaz ou d’un cas de violence domestique car Aliya ne reçoit pas de nourriture et est maltraitée mentalement, physiquement et financièrement, déclare l’avocat.

Naagin 6 obtient une prolongation?

Tejasswi Prakash a essayé le rôle de Naagin dans l’émission télévisée d’Ekta Kapoor. Cela dure depuis environ un an maintenant. Et maintenant, il y a des rapports sur Nagain 6 obtenant une extension car l’adaptation de la Belle et la Bête n’est pas encore prête pour la première. Découvrez le post GossipsTV ici:

La date de sortie de Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani révélée

Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani est l’un des films les plus attendus avec Ranveer Singh et Alia Bhatt. Le film est dirigé par Karan Johar. Récemment, la nouvelle date de sortie de Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani a été annoncée. Vérifiez-le ici.

Nayanthara parle du casting du canapé

L’actrice de Jawan Nayanthara a récemment fait la une des journaux lorsqu’elle s’est ouverte sur l’expérience du canapé de casting. L’entendre venir de la Lady Superstar est en effet très écrasant. Vérifiez ce qu’elle a à dire ici.

C’est tout dans la section Entertainment News aujourd’hui.