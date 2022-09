Alors que Brahmastra réussit au box-office, les fans du film et Shah Rukh Khan veulent un spin-off de Vanarastra. Aryan Khan le tue sur les réseaux sociaux avec sa nouvelle séance photo pour Adidas. Voici un aperçu des principales actualités du divertissement…

Brahmastra : les fans de Shah Rukh Khan veulent un spin-off de Vanarastra

Brahmastra d’Ayan Mukerji et Ranbir Kapoor fait fureur au box-office. Le film livre un combat acharné à Barbarian sur le marché étranger. L’un des faits saillants a été le camée de Shah Rukh Khan en tant que scientifique / Vanar astra. Les fans réclament un spin-off axé sur son personnage. La bonne nouvelle est qu’Ayan Mukerji et son équipe préparent déjà une histoire pour le scientifique. Brahmastra 2 pourrait sortir en 2025 avec l’histoire de Dev. Nous devons voir si Shah Rukh Khan est là ou non. Continuer à lire

La séance photo d’Aryan Khan casse les réseaux sociaux ; les parents réagissent de la manière la plus mignonne

Aryan Khan a fait sa première séance photo de mannequin pour Adidas Originals. Il a l’air aussi beau et charismatique que son père, Shah Rukh Khan. Les images ont pris d’assaut les réseaux sociaux. Les parents Shah Rukh et Gauri Khan ne peuvent s’empêcher de jaillir sur lui. Dans l’une des poses, on peut voir Aryan Khan sauter par-dessus un obstacle. Shah Rukh Khan a partagé une photo similaire d’un de ses films. Lire l’histoire complète ici…

Kunal Kamra s’en prend à Kangana Ranaut pour avoir interrogé les chiffres du box-office de Brahmastra

Kangana Ranaut a remis en question le succès de Brahmastra sur les réseaux sociaux. Elle a demandé comment le film pouvait être déclaré un succès alors que le budget était d’environ Rs 650 crores. Kangana Ranaut avait demandé qu’elle aimerait connaître les mathématiques de Karan Johar et s’est demandé pourquoi il ne partageait que les collections brutes. Le comédien Kunal Kamra l’a trollée en disant qu’elle ne comprenait pas que Dharma Productions n’était pas sous ED et CBI. Lire la suite.

Urvashi Rautela s’excuse auprès de Rishabh Pant

Dans une nouvelle vidéo, on peut voir Urvashi Rautela s’excuser auprès de Rishabh Pant. Il y a quelques jours, elle l’a fouillé sur les réseaux sociaux et l’a même qualifié de Cougar Hunter. Il l’a énigmatiquement critiquée comme une chercheuse d’attention. Mais il semble qu’Urvashi Rautela veuille mettre fin au mauvais sang. Voici toute l’histoire…

Richa Chaddha réagit au fait qu’Ali Zafar soit tagué dans les nouvelles de son mariage

Richa Chaddha a réagi à une poignée identifiant Ali Zafar au lieu d’Ali Fazal dans un tweet qui partageait les nouvelles de son mariage. Sa réponse est assez drôle. Les tourtereaux se marient enfin le 6 octobre 2022. Une immense salle à Delhi a été réservée. Lire la suite…