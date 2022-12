Trending Entertainment News Today: les fans de Salman Khan font face à une accusation de lathi, KRK prédit que Rashmika Mandanna n’a pas d’avenir à Bollywood et plus encore

Il est temps de résumer ce qui a fait l’actualité dans le monde du divertissement. Bollywood est une industrie énorme et divers acteurs font la une des journaux et attirent l’attention pour diverses raisons. Parfois, des photos ou des vidéos deviennent virales et parfois, les déclarations de célébrités font la une des journaux. Aujourd’hui ont Sushant Singh Rajput, Salman Khan, Shah Rukh Khan, Rashmika Mandanna et plus de célébrités sur la liste qui ont fait partie des TOP Entertainment Newsmakers du jour. Alors, sans plus tarder, entrons dans les détails.

La sœur de Sushant Singh Rajput sur les réclamations du personnel de l’hôpital

Roopkumar Shah, l’un des membres du personnel de l’hôpital qui a effectué une autopsie de Sushant Singh Rajput, a fait une déclaration aux médias affirmant que lorsque le corps de Sushant a été amené, son corps avait de nombreuses blessures. Il a exprimé son opinion sur le fait qu’il ne s’agissait pas d’un suicide mais d’un meurtre, mais ses aînés l’ont fermé. La déclaration a fait sensation dans Entertainment News. La sœur de Sushant, Shweta Singh Kirti, s’est ouverte sur la même chose et a demandé au CBI d’examiner la question au plus tôt. Elle a également demandé la sécurité de Roopkumar Shah. Découvrez toute l’histoire ici. Shekhar Suman, qui anime actuellement un segment sur Bigg Boss 16, s’est également ouvert sur les affirmations de Shah. Il veut que cela fasse l’objet d’une enquête. Voici ce que Shekhar Suman a dit.

Moments de la fête d’anniversaire de Salman Khan

Salman Khan a fêté son anniversaire hier soir avec ses amis et sa famille. La fête a été planifiée par sa sœur Arpita Khan Sharma. Diverses célébrités de Bollywood ont assisté à l’événement, dont Shah Rukh Khan. Les photos et vidéos de la même chose sont devenues virales sur Internet. Les fans étaient heureux de voir Shah Rukh Khan et Salman Khan ensemble. Découvrez toute l’histoire ici. La fête d’anniversaire de Salman Khan a également vu son ancienne flamme et amie Sangeeta Bijlani assister à la fête. Son geste envers Sangeeta a laissé les fans divisés. Regardez la vidéo ici. Plus tard dans la journée, Salman Khan a accueilli ses fans depuis le balcon de son appartement. Cependant, bientôt la foule est devenue indisciplinée. Et la police a dû lathi les inculper. Regardez la vidéo ici.

KRK prédit l’avenir de Rashmika Mandanna

Rashmika Mandanna se prépare pour la sortie de Mission Majnu aux côtés de Sidharth Malhotra. Kamaal R Khan a affirmé que Rashmika Mandanna n’avait pas l’air d’être une héroïne de Bollywood. Il a cité des exemples de Madhuri Dixit, Aishwarya Sharma et d’autres en parlant de Rashmika. Découvrez ses tweets ici.

Les vidéos de lune de miel de Hansika Motwani deviennent virales

Hansika Motwani est actuellement en Europe pour sa lune de miel avec son mari, Sohael Kathuriya. L’actrice a partagé beaucoup de photos et de vidéos en ligne à partir de la même chose. Ils sont devenus viraux et ont également cassé Internet. Hansika et Sohael se sont mariés le 4 décembre 2022. Découvrez les photos de leur lune de miel ici.

Où Katrina et Vicky passent-elles leur Nouvel An ?

Récemment, Katrina Kaif et Vicky Kaushal ont été photographiées à l’aéroport en partance pour célébrer leur Nouvel An. Alors que de nombreuses célébrités partent à l’étranger dans des montagnes et des régions enneigées, les deux tourtereaux ont choisi le Rajasthan comme lieu pour passer leur temps de qualité. Selon les médias, Vicky Kaushal et Katrina Kaif se sont envolées à Jawai dans le district de Bali au Rajasthan.

La vieille lettre de Salman Khan devient virale

Salman Khan a fêté ses 57 ans le 27 décembre. Et lors de sa journée spéciale, une vieille lettre que l’acteur a écrite à ses fans il y a quelques années est devenue virale en ligne. Dans la lettre, Salman Khan a promis de divertir ses fans avec de bons films. Il a remercié les fans pour leur amour et leur soutien. Consultez la lettre ci-dessous :

Lettre manuscrite de @BeingSalmanKhan A ses fans ? pic.twitter.com/8mxpmStoXK Aqsa (@being_aqsaa) 6 février 2016

Shah Rukh Khan s’ouvre sur le genre de film qu’il veut faire

Dans une conversation sur l’émission intitulée Scoop With Raya, Shah Rukh Khan s’est ouvert sur le type de rôles qu’il veut assumer. L’acteur a déclaré qu’il voulait tout faire. Il a parlé de ses prochains films qui sont Pathaan, Jawan et Dunki. l’acteur a révélé qu’après cela, il voulait faire quelque chose comme Leon: The Professional. Il l’a également comparé à Batman, Superman et Spiderman tout en déclarant qu’il voulait jouer toutes sortes de personnages.

Rakulpreet Singh pleure la perte de son animal de compagnie

Rakul Preet Singh a pris son compte sur les réseaux sociaux et a partagé quelques photos de son chien de compagnie Blossom décédé. Blossom est entrée dans sa vie il y a 16 ans. Rakulpreet, dans son message, a révélé qu’elle avait grandi avec Blossom. Découvrez le message sincère ici:

C’est tout dans l’actualité ORL aujourd’hui.