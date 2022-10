Trending Entertainment News Today: les enfants des stars profitent d’Halloween, le demi-frère de Naga Chaitanya, Akhil Akkineni, souhaite un prompt rétablissement à Samantha Ruth Prabhu et à d’autres

En attente de toutes les principales nouvelles d’aujourd’hui? Voici un tour d’horizon. Être Halloween, les enfants des étoiles aiment Aryan Khan, Janhvi Kapoor, Sara Ali Khan, Ananya Panday et d’autres ont passé une bonne soirée à la fête d’Orhan Awatramani. Actrice du Sud Samantha Ruth Prabhu est également restée dans l’actualité car de nombreuses stars ont envoyé leurs souhaits pour elle après qu’elle a révélé qu’elle avait reçu un diagnostic de myosite. Les collections au box-office des films Dieu merci et Ram Setu ont fait la une des journaux. Voici donc toutes les grandes mises à jour.

Les enfants stars profitent de la fête d’Halloween

Hier soir, des stars comme Aryan Khan, Janhvi Kapoor, Sara Ali Khan, Ananya Panday et bien d’autres ont assisté à la fête d’Halloween organisée par Orhan Awatramani. Navya Naveli Nanda est venue habillée en princesse Jasmin, Ananya est venue en tant que Poo de Kabhie Khushi Kabhie Gham et plus encore.

Akhil Akkineni souhaite un prompt rétablissement à Samantha Ruth Prabhu

C’est hier que Samantha Ruth Prabhu a révélé qu’elle avait reçu un diagnostic de mysosite. De nombreuses célébrités lui ont souhaité un prompt rétablissement, dont Akhil Akkineni. Il se trouve que c’est le demi-frère de l’ex-mari de Samantha, Naga Chaitanya. Chiranjeevi a également écrit une note lui souhaitant bonne chance.

Remerciez Dieu contre les collections du box-office Ram Setu

Au jour 5, le film d’Akshay Kumar, Ram Setu, a réussi à gagner plus de 7,25 crores de roupies tandis qu’Ajay Devgn et la star de Sidharth Malhotra ont gagné 3,25 crores de roupies. Les deux films se sont affrontés au box-office.

Bigg Boss claque Shalin Bhanot

Dans la dernière promo de Bigg Boss 16, on peut voir que Shalin Bhanot s’affaire sur son poulet. Bientôt, il est appelé dans la salle des confessions et est frappé par Bigg Boss. On lui demande d’arrêter son audition d’acteur.

Découvrez la promo de Bigg Boss 16 ci-dessous :

J-Hope de BTS supprime le post d’Halloween

Après que la tragédie de la bousculade d’Itaewon ait fait près de 151 morts, J-Hope, membre du BTS, a supprimé son message d’Halloween de son compte de réseau social. C’était un drôle de post fait avant mais après la tragédie, il l’a supprimé.