Trending Entertainment News Today: Les célébrités volent pour le mariage de Sidharth Malhotra-Kiara Advani, Kangana Ranaut sent que quelqu’un l’espionne et plus encore

Il est temps de jeter un coup d’œil sur qui et ce qui a fait l’actualité dans la section Entertainment News aujourd’hui. Depuis Shah Rukh Khan faire la une des journaux pour Pathan aux célébrités qui se rendent à Jaisalmer pour Sidharth Malhotra et Kiara Advanile mariage. Depuis Kangana Ranaut parler d’être espionné Nysa Devgn faire la fête dans une robe rouge chaude et plus encore. Ce soir, le sangeet aura lieu de Sidharth et Kiara, il y a eu beaucoup de mises à jour sur le même sujet aussi. Retrouvons tous les newsmakers du jour…

Shah Rukh Khan répond à un jeune fan qui n’aimait pas Pathaan

Une vidéo est devenue virale en ligne dans laquelle un père a demandé à son jeune enfant comment il regardait Shah Rukh Khan, Deepika Padukone, John Abrahamstarrer Pathaan. L’enfant répond par la négative. Quelqu’un a tagué SRK sur la vidéo et l’humble réponse de la superstar a gagné les cœurs. Vérifiez-le ici.

Mariage de Sidharth Malhotra et Kiara Advani

Tous les regards sont actuellement tournés vers le grand mariage bollywoodien de Sidharth Malhotra et Kiara Advani, qui fait tous les jours la une des journaux dans la section Entertainment News. Après les mariés, les amis et autres membres de la famille arrivent maintenant doucement à Jaisalmer. Karan Johar, Shahid Kapoor et d’autres célébrités se sont envolées pour Jaisalmer pour le mariage. Découvrez les photos ici. Les Ambanis se sont également envolés pour l’hôtel Suryagarh Palace de Jaisalmer. Regarder le vidéo et voir les photos ici. En fait, Nani de Sidharth Malhotra a également été repéré à l’aéroport. Découvrez ses adorables souhaits pour le duo de futurs mariés ici. BollywoodLife vous a informés que Sidharth et Kiara ont prévu des surprises pour leurs invités et ont organisé un carnaval au palais de Suryagarh. Vérifiez plus de détails ici. Si les rapports sont à la hauteur, Sidharth et Kiara organiseront non pas une mais deux réceptions. Consultez les détails ici. Il y a aussi du buzz sur le fait que Sidharth Malhotra et Kiara Advani ne partent pas en lune de miel juste après le mariage. Pourquoi est-ce, vérifier ici.

Ashneer Grover a failli divorcer à cause de Kiara Advani ?

Ashneer Grover, juge de Shark Tank India 1, est devenue une célébrité. Un extrait de la biographie d’Ashneer est devenu viral en ligne. On y parle d’un incident impliquant Ashneer et sa femme ainsi que Kiara qui est devenu sérieux. Vérifiez de quoi il s’agit ici.

Kangana Ranaut sent que quelqu’un l’espionne

Kangana Ranaut n’est pas du genre à mâcher ses mots. Pas plus tard qu’aujourd’hui, elle a repris ses histoires sur Instagram et a écrit une longue note disant que quelqu’un l’espionnait. Elle a parlé de certains enfants népo obsédés par elle et essayant de la faire tomber. Découvrez les détails de son histoire ici.

Sharman Joshi, Aamir Khan et R Madhavan réunis

Sharman Joshi a fait la promotion de son film Congratulations en ligne. C’est un film gujarati. Et récemment, alors qu’il tournait pour une vidéo promotionnelle de la même chose, il a retrouvé ses co-stars R Madhavan et Aamir Khan. C’était une joyeuse réunion de 3 Idiots. Voir la vidéo ici.

Shah Rukh Khan s’amuse avec sa première héroïne Renuka Shahane

Shah Rukh Khan a dirigé une session Ask SRK et a interagi avec ses fans. Cependant, cette fois, il a bavardé avec sa première héroïne Renuka Shahane. L’actrice est allée voir Pathaan avec Aashutosh Rana qui fait également partie de Pathaan. Leur échange chaleureux vous laissera jaillissant. Découvrez leurs tweets ici :

Col Luthraji ko bataya aapne ki aap meri pehli héroïne hain !! Ou devrions-nous le garder Top Secret sinon il pourrait me virer de l’agence !!! https://t.co/GsCj5h0vC2 – Shah Rukh Khan (@iamsrk) 5 février 2023

Hahaha unsey koi baat chhupti kahaan hai ? Aaphi ne unhe antaryaami kahaa hai ? aur chaahey jo ho jaaye, woh aapko feu nahi kar saktey kyunki jo kaam aap kartey hain woah koi aur nahi kar saktaa ??? https://t.co/D3JitHzCzg — Renuka Shahane (@renukash) 5 février 2023

Siddharth Anand dénonce la tendance au boycott

Siddharth Anand a prouvé que la tendance au boycott était fausse. Le directeur de Pathaan s’est assis pour une interview dans laquelle il s’est ouvert sur les gagnants émergents avec Pathaan au milieu de la tendance au boycott de Bollywood. Le cinéaste a partagé qu’il n’avait rien dit ni rien fait à ce sujet. Il a dit que le public a répondu au gang de boycott. Il affirme que le public est très intelligent et peut voir à travers divers agendas.

Nysa Devgn visite un événement de luxe

Nysa Devgn, la fille d’Ajay Devgn et de Kajol, a été aperçue dans la ville aujourd’hui pour assister à l’événement Luxe aux Jio Gardens. Nysa était magnifique dans une robe rouge. Regardez la vidéo ici:

C’est tout dans la section Entertainment News aujourd’hui.