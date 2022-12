Trending Entertainment News Today : les célébrations de Noël de Ranbir-Alia mettent en vedette sa fille Raha ; Vivek Agnihotri réplique à la colère des gens au sujet de sa sécurité de catégorie Y et plus

Alors que le monde entier célébrait Noël dimanche, des célébrités de Bollywood ont également été vues passer du temps de qualité avec leur famille et leurs amis. Alors que les célébrations de Noël de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt mettaient en vedette leur fille Raha, le réalisateur de The Kashmir Files, Vivek Agnihotri, a répliqué à la colère des gens au sujet de sa sécurité de catégorie Y. Voici les principales nouvelles de divertissement tendance aujourd’hui.

Nysa Devgn attrape les globes oculaires avec son apparence audacieuse

La fille d’Ajay Devgn et de Kajol, Nysa Devgn, a créé une frénésie en faisant une apparition audacieuse à la fête de Noël, à laquelle ont également assisté la fille de Boney Kapoor et Sridevi, Khushi Kapoor, le fils de Saif Ali Khan et d’Amrita Singh, Ibrahim Ali Khan, et le fils de Suniel Shetty, Ahaan Shetty. . Découvrez l’histoire complète ici.

Les célébrations de Noël de Ranbir-Alia mettent en vedette sa fille Raha

Soni Razdan a partagé les photos sur son Instagram. Ce qui a attiré l’attention de tout le monde, c’est une petite boule rouge accrochée à un arbre de Noël sur laquelle était écrit le nom de la petite fille de Ranbir-Alia, Raha.

Vivek Agnihotri réplique aux critiques sur sa sécurité

Le réalisateur Vivek Agnihotri, qui a réalisé The Kashmir Files cette année, a partagé une vidéo qui le montre se promenant dans la ville sous couverture de sécurité. Réagissant à la vidéo, les internautes ont qualifié l’utilisation de la sécurité Y pour Vivek de “gaspillage de l’argent des contribuables”. Le directeur a répondu en disant : “L’argent des contribuables est utilisé ici pour lutter contre le terrorisme religieux. Si cela s’arrête, je peux aussi vivre librement. #Cachemire.”

KRK affirme que la carrière de Ranveer Singh est terminée

Alors que le film récemment sorti de Rohit Shetty, Cirkus, continuait de se débattre au box-office lors de son week-end d’ouverture, Kamaal R Khan alias KRK a fait une déclaration choquante disant que la carrière de Ranveer Singh était terminée. Découvrez l’histoire complète ici.

Le premier look de Pankaj Tripathi de Main Atal Hoon dévoilé

Pankaj Tripathi joue le rôle de l’ancien Premier ministre de l’Inde – Atal Bihari Vajpayee – dans le biopic Main Atal Hoon, et son premier look vêtu de la tenue indienne de kurta et dhoti du film a été publié par les réalisateurs dimanche à l’occasion de l’anniversaire de naissance de l’homme d’État. Il a donné le ton d’un biopic captivant.