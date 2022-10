Trending Entertainment News Today: Le teaser Adipurush de Prabhas-Om Raut critiqué par le ministre député, la réception de mariage de Richa Chadha-Ali Fazal est une affaire étoilée et plus

Ainsi, avec cela, un autre jour d’octobre est arrivé et s’est terminé. Il est temps de résumer qui et ce qui a fait l’actualité dans la section Divertissement aujourd’hui. Des collections du box-office de Ponniyin Selvan, première partie et Vikram Veda à l’assaut des critiques pour Prabhas vedette Adipurush, Richa Chadha et Ali Fazal a organisé une réception de mariage pour des personnalités de Bollywood et d’autres ont fait la une des journaux aujourd’hui. Voici un aperçu des actualités TOP Entertainment …

Adipurush est critiqué par le député ministre ; La vidéo de Prabhas devient virale

Prabhas, Kriti Sanon, la vedette de Saif Ali Khan Adipurush, réalisé par Om Raut, a reçu beaucoup de critiques pour son teaser. Les effets visuels, les vêtements et l’apparence des acteurs tels que Lord Ram, Hanuman, Raavan, etc. sont fortement critiqués. Il y a aussi une interdiction et un boycott appelé sur Adipurush déjà. Au milieu de tout cela, la vidéo de Prabhas dans laquelle il a sévèrement appelé Om Raut dans sa chambre après le lancement du teaser est devenue virale. Découvrez la vidéo virale de Prabhas après le lancement du teaser d’Adipurush ici. Dans d’autres nouvelles, le ministre député Narottan Mishra a critiqué Om Raut et les créateurs pour avoir dépeint à tort les dieux hindous dans le film et a exigé une correction. Découvrez toute l’histoire ici.

Ponniyin Selvan partie 1 Box Office

Épopée de la période multi-stars, Ponniyin Selvan tient bien au box-office. Le film vedette de Chiyaan Vikram, Aishwarya Sharma, Karthi, Trisha et Kayam Ravi a maintenu une place forte au box-office lundi. Il a rapporté Rs 14 crores bruts. Le box-office mondial du film Mani Ratnam est de Rs 230 crores. Consultez le rapport ici.

Billetterie Vikram Veda

Parlant du concurrent de PS1, Vikram Vedha avec Hrithik Roshan et Saif Ali Khan, le film a connu une baisse lundi et a rapporté Rs 6,07 crore nett. Découvrez les collections au box-office de Vikram Vedha ici. Hrithik Roshan a reçu beaucoup d’éloges pour son rôle de Veda.

Ranveer Singh écrase le rapport de séparation avec Deepika Padukone

Pendant un certain temps, il y avait eu des rumeurs selon lesquelles tout n’allait pas bien entre Ranveer Singh et Deepika Padukone. Les deux n’ont pas ouvertement abordé les rumeurs, cependant, l’acteur de Cirkus a exprimé son amour pour Deepika et démystifié indirectement les rapports de séparation. Et il l’a fait à nouveau lorsque Cartier a annoncé Deepika comme ambassadrice de sa marque. Découvrez toute l’histoire ici.

Réception de mariage Richa Chadha-Ali Fazal et prédiction astrologique

Richa Chadha et Ali Fazal sont mariés depuis 2,5 ans maintenant. Cependant, le duo a organisé des fêtes célébrant leurs retrouvailles maintenant pour les amis et les membres de la famille. C’est une célébration de leur amour et de leur union qui s’est tenue à Mumbai hier soir. Ce fut une affaire étoilée avec des célébrités telles que Hrithik Roshan-Saba Azad, Vicky Kaushal, Dia Mirza, Esha Gupta et d’autres assistant à la fête. Découvrez les photos ici. BollywoodLife a contacté un astrologue célèbre qui avait des conseils spéciaux pour Richa et Ali. Il a suggéré qu’ils accueillent un bébé bientôt. Découvrez la prédiction ici.