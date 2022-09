Trending Entertainment News Today: le sosie d’Anil Kapoor est prêt pour Bollywood, Aishwarya Rai Bachchan n’est pas le premier choix pour Ponniyin Selvan et plus

Du sosie d’Anil Kapoor étant prêt pour Bollywood et Aishwarya Rai n’étant pas le premier choix pour Ponniyin Selvan à l’intrigue de Jawan de Shah Rukh Khan, Ravi Teja rejoignant Chiranjeevi pour le tournage de Waltair Veerayya et LeonardoDiCaprio nettoyant son image en sortant avec Gigi Hadid ; il est temps de revenir sur tout ce qui s’est passé aujourd’hui dans le monde du divertissement. Voici tout ce qui a fait la une des journaux pour arriver au nouvelles tendances du divertissement aujourd’hui… Ergo, il est temps de noter le plus gros divertissement les journalistes qui ont réussi à nouvelles tendances du divertissement aujourd’hui.

Alors, sans plus tarder, voici les actualités du divertissement du 19 septembre 2022

Le sosie d’Anil Kapoor est prêt pour Bollywood

Ce n’est pas la première fois qu’un sosie d’Anil Kapoor est acclamé par le public, mais c’est certainement le premier cas qui rend les fans d’Anil Kapoor fous avec son corps et son apparence magnifiques, à tel point qu’ils veulent maintenant le voir à Bollywood. .

Lire l’histoire complète ici: le sosie d’Anil Kapoor, John Effer, rend fous les internautes avec sa ressemblance ; les fans disent, ‘Jhakaas, tu seras à Bollywood en un rien de temps’ [View Reactions]

Aishwarya Rai Bachchan n’est pas le premier choix pour Ponniyin Selvan

La campagne promotionnelle de Ponniyin Selvan bat son plein, où les interactions avec les médias se déroulent également de manière intense et rapide, au cours de laquelle le réalisateur Mani Ratnam a fait une révélation surprenante de vouloir maintenant lancer initialement Aishwarya Rai.

Lire l’histoire complète ici: Pas Aishwarya Rai Bachchan mais CETTE actrice légendaire de Bollywood était le premier choix de Mani Ratnam en tant que Nandini, reine de Pazhuvoor pour Ponniyin Selvan

Intrigue Jawan du film Shah Rukh Khan

Shah Rukh Khan a Pathaan, Jawan et Dunki s’est aligné pour la libération dans cet ordre. Et maintenant, nous avons mis la main sur une idée de ce qu’est peut-être l’intrigue de Jawan.

Lire l’histoire complète ici: Jawan de Shah Rukh Khan un thriller de braquage sur fond de vengeance ? Voici ce que nous savons [Exclusive]

Ravi Teja rejoint Chiranjeevi pour le tournage de Waltair Veerayya

Waltair Veerayya, qui devrait passer sur grand écran pendant Sankranti 2023, verra Shruti Haasan comme la principale dame face à Chiranjeevi. Du pouvoir et la renommée de Jai Lava Kusa, KS Ravindra alias Bobby, réalise le film.

Lire l’histoire complète ici: Ravi Teja rejoint enfin Chiranjeevi à Rajamundry pour tourner ensemble leur séquence tant attendue pour Waltair Veerayya [Scene Deets Inside]

LeonardoDiCaprio nettoie-t-il son image en sortant avec Gigi Hadid ?

Alors que les rumeurs vont bon train selon lesquelles Leonardo DiCaprio ne sort qu’avec Gigi Hadid car elle a 27 ans et est parfaite pour démystifier les spéculations selon lesquelles il ne s’impliquerait pas avec quelqu’un de plus de 25 ans, il y a aussi une autre chaîne de pensée qui donne l’impression qu’il cherche enfin à devenir sérieux.

Lire l’histoire complète ici: Relation Leonardo Di Caprio-Gigi Hadid : Leo cherche-t-il à nettoyer son image de sortir avec seulement moins de 25 ans et à rechercher une vie personnelle plus stable ?