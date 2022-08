Trending Entertainment News Today: le ministre du BJP qualifie Arjun Kapoor d’acteur «flop»; raison pour laquelle Ranveer a été remplacé par Ranbir à Bombay Velvet et plus

Le monde du divertissement a été très excitant aujourd’hui et nous vous apportons un résumé de toutes les nouvelles tendances de Bollywood du jour. Du ministre du BJP qualifiant Arjun Kapoor de flop et d’acteur frustré pour avoir menacé le public de boycotter les tendances de Bollywood à Anurag Kashyap révélant pourquoi Ranveer Singh a été remplacé par Ranbir Kapoor à Bombay Velvet, voici un aperçu des nouvelles les plus tendances du divertissement aujourd’hui.

Khushi Kapoor sort-il avec Akshat Rajan, l’ex-petit ami supposé de Janhvi Kapoor ?

Khushi Kapoor, la fille cadette de la défunte actrice Sridevi et du producteur de films Boney Kapoor, a été vue en train de se livrer à un échange amoureux avec Akshat Rajan, qui, selon la rumeur, sortait avec sa sœur aînée Janhvi Kapoor. Découvrez l’histoire complète ici.

Le ministre du BJP qualifie Arjun Kapoor d’acteur “flop” et “frustré” pour avoir menacé son public

Irrité par la déclaration d’Arjun Kapoor sur l’union contre de telles tendances de boycott de Bollywood, le ministre de l’Intérieur du Madhya Pradesh Narottam Mishra a qualifié Arjun d’acteur flop et frustré et lui a conseillé de se concentrer sur son jeu d’acteur. Découvrez l’histoire complète ici.

Anurag Kashyap révèle la raison CHOQUANTE pour laquelle Ranveer Singh a été remplacé par Ranbir Kapoor à Bombay Velvet

Anurag Kashyap, qui était le directeur de Bombay Velvet, a expliqué que Ranveer Singh n’était pas accepté par les gens de l’industrie à l’époque et qu’il travaille maintenant avec les mêmes personnes. Découvrez l’histoire complète ici.

Koffee With Karan 7: Vicky Kaushal révèle VENTING après que The Immortal Ashwatthama ait été mis de côté

Sur Koffee With Karan 7, Vicky Kaushal a longuement parlé de ses films comme Takht et The Immortal Ashwatthama qui ont été mis de côté. Voici comment il a réagi aux situations. Découvrez l’histoire complète ici.