Trending Entertainment News Today: le film complet de Pathaan a été divulgué en ligne, les concurrents de Bigg Boss 16 à l’abri de l’élimination et plus encore

Jetons un coup d’œil à toutes les grandes mises à jour de la journée de Bollywood, Hollywood, l’industrie cinématographique du Sud et plus encore. L’un des plus gros reportages de l’époque était le film Pathaan. Shah Rukh Khan, Deepika Padukone, John AbrahamLe film de Tendance sur les réseaux sociaux toute la journée. L’émission de télévision Grand Patron 16 restait également à faire la une des journaux au fur et à mesure que la tâche des nominations se déroulait. Le teaser du film de Salman Khan, Kisi Ka Bhai Kisi Ka Jaan, a également été diffusé sur Internet aujourd’hui. Voici toutes les grandes mises à jour.

Le film Pathaan est divulgué en ligne

Aujourd’hui était le jour de Pathaan. Le film Shah Rukh Khan, Deepika Padukone, John Abraham sort aujourd’hui. Cependant, le film a malheureusement été victime de piratage. Selon les rapports, le film a été divulgué en ligne quelques heures après sa sortie. Malgré cela, Pathaan a extrêmement bien réussi au box-office. Les fans de Shah Rukh Khan ont soutenu le film sans réserve.

Bigg Boss 16 : Pas d’élimination cette semaine ?

Selon une mise à jour, il est possible que personne ne soit éliminé de la maison Bigg Boss 16. Shiv Thakare, Priyanka Chahar Choudhary, Shalin Bhanot et Tina Datta sont en zone de danger.

Une photo inédite de Sonam Kapoor avec son fils devient virale

Anand Ahuja s’est rendu sur son compte Instagram pour écrire une note douce pour son fils Vayu. Parallèlement, il a partagé une photo inédite de Sonam Kapoor étreignant leur fils. Il les a partagés, il leur manque beaucoup à tous les deux.

Cadeaux spéciaux reçus par Athiya Shetty-KL Rahul

Selon les rapports, Athiya Shetty et KL Rahul ont reçu pas mal de cadeaux coûteux lors de leur mariage. On dit que Suniel Shetty a offert aux jeunes mariés une maison luxueuse à Mumbai d’une valeur de Rs 50 crore. Salman Khan leur aurait donné une voiture Audi. Consultez la liste complète ici.

Paris Hilton embrasse la maternité grâce à la maternité de substitution

S’adressant à son compte Instagram, Paris Hilton a partagé la nouvelle qu’elle avait embrassé la maternité. Elle a partagé une photo montrant une petite main tenant son doigt. À People, elle a confirmé que Carter Reum et elle avaient embrassé la parentalité grâce à la maternité de substitution.

Le teaser de Kisi Ka Bhai Kisi Ka Jaan de Salman Khan dévoilé

Aujourd’hui, le teaser de la vedette de Salman Khan, Kisi Ka Bhai Kisi Ka Jaan, a été dévoilé aujourd’hui. Les fans sont amoureux de l’avatar bourré d’action de Salman Khan. L’aperçu de Shehnaaz Gill a également excité les fans.

Découvrez le teaser de Kisi Ka Bhai Kisi Ka Jaan ci-dessous:

MM Keeravaani sera honoré avec Padma Shri

Le compositeur de musique indienne MM Keeravaani qui est le créateur de Naatu Naatu de RRR est conféré avec Padma Shri. Tous les fans lui envoient des félicitations.

