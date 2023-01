Trending Entertainment News Today: le fabricant de RRR SS Rajamouli rencontre “Dieu” Steven Spielberg, Urfi Javed dépose une plainte à la police contre Chitra Wagh et plus

Les fans du fabricant de RRR SS Rajamouli étaient heureux de le voir avec God of films, Steven Spielberg. MM Keeravani a également partagé des photos et a déclaré qu’il était fan de Naatu Naatu. Shah Rukh Khan s’est réuni en grand nombre pour voir la bande-annonce de Pathaan dévoilée sur le Burj Khalifa…

Le fabricant de RRR SS Rajamouli rencontre le “Dieu” Steven Spielberg

Le vote aux Oscars bat son plein. Universal Studios a organisé une fête pour The Fables Men et d’autres films à la Sunset Tower. SS Rajamouli et le compositeur de musique MM Keeravani ont rencontré Steven Spielberg. Le cinéaste a partagé des photos de sa rencontre avec son “Dieu” sur les réseaux sociaux. Il semble que le réalisateur de Jaws leur ait dit qu’il était fan de Naatu Naatu. SS Rajamouli a écrit sur Instagram : “Je viens de rencontrer Dieu”.

Lire la suite : RRR Mania : SS Rajamouli, le moment fan boy de MM Keeravani avec « God » Steven Spielberg devient viral ; ce dernier rejoint le fan club de Naatu Naatu [View Pics]

Urfi Javed porte plainte contre Chitra Wagh

Urfi Javed a été convoqué aujourd’hui par la police d’Andheri. Cela s’est produit après que Chitra Wagh a déposé une plainte sur la façon dont elle a outragé la décence publique avec son choix risqué de vêtements. Urfi Javed s’est également plainte de se sentir suicidaire après les menaces constantes et les poursuites judiciaires.

Bigg Boss 16 : Karan Johar reprendra les fonctions d’hébergement de Salman

Les fabricants de Bigg Boss 16 sont très satisfaits des TRP. Il y a des rumeurs d’une autre extension. On dit que Karan Johar prendra en charge l’animation de Weekend Ka Vaar pendant quatre semaines, et Salman Khan reviendra pour la finale de l’émission. Karan Johar était l’hôte de Bigg Boss OTT.

Lire la suite : Bigg Boss 16 : Karan Johar va reprendre les fonctions d’hébergement alors que le contrat de Salman Khan arrive à son terme ? Voici ce que nous savons

Pathaan Trailer est dévoilé sur Burj Khalifa

Shah Rukh Khan était à Dubaï pour dévoiler la bande-annonce de Pathaan sur Burj Khalifa. Un grand nombre de personnes s’y sont rassemblées pour apercevoir la superstar. Shah Rukh Khan est dans les cinémas Reel du centre commercial de Dubaï. L’acteur a également dansé sur la chanson Jhoome Re Pathaan.

Badshah @iamsrk est au Reel Cinemas, Dubai Mall pour promouvoir Pathaan aujourd’hui ! 10 JOURS POUR PATHAAN #PathaanTrailerOnBurjKhalifa pic.twitter.com/R9lxGmOhuj Shah Rukh Khan Fc – Pune (SRK Fc Pune) (@SRKFC_PUNE) 14 janvier 2023

Sonam Kapoor se fait troller par les internautes

Sonam Kapoor a été trollé par des internautes alors qu’une vidéo montre un homme l’aidant avec ses pantoufles fait le tour. Les internautes ont dit que cela avait l’air mauvais qu’elle ne puisse pas aller chercher ses chappals elle-même.

Lire la suite : Sonam Kapoor se fait critiquer par les internautes après que le personnel ait récupéré ses pantoufles à porter après le cours de yoga ; appelez-la, ‘Real nepo kid’