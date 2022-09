Trending Entertainment News Today : le double du corps de Salman Khan, Sagar Pandey, est décédé ; Ranbir Kapoor devient le mari protecteur des enceintes Alia Bhatt et plus

L’industrie du divertissement a fait la une des journaux pour diverses raisons. Du double du corps de Salman Khan, Sagar Pandey, décédé après avoir subi une crise cardiaque, à Ranbir Kapoor qui est devenu un mari protecteur pour sa femme enceinte Alia Bhatt, voici un aperçu des nouvelles les plus tendances en matière de divertissement aujourd’hui.

Ayan Mukerji révèle que le budget de Brahmastra a triplé grâce aux effets visuels

Le réalisateur Ayan Mukerji a révélé que le budget de son film récemment sorti Brahmastra avait triplé en raison des lourds effets visuels. Vérifiez l’histoire complète ici.

Le sosie de Salman Khan, Sagar Pandey, est décédé

Le double du corps de Salman Khan, Sagar Pandey, est décédé après avoir subi une crise cardiaque soudaine alors qu’il s’entraînait au gymnase cet après-midi. Vérifiez l’histoire complète ici.

L’Immortel Ashwatthama de retour sur les rails

Vicky Kaushal avait parlé de l’abandon de The Immortal Ashwatthama sur Koffee With Karan 7. Et il semble que les réalisateurs aient trouvé un moyen de faire revivre le film. Vérifiez l’histoire complète ici.

Ranbir Kapoor se transforme en mari protecteur

Ranbir Kapoor est récemment devenu un mari protecteur pour sa femme enceinte Alia Bhatt lorsqu’ils sont sortis pour un événement. Vérifiez l’histoire complète ici.

Soha Ali Khan s’ouvre sur le fait de travailler avec des personnes “inamicales”

Dans une interview exclusive avec Bollywood Life, Soha Ali Khan s’est montrée franche et s’est ouverte sur sa vie professionnelle difficile. Vérifiez l’histoire complète ici.