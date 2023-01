Trending Entertainment News Today: le combat de Sidharth Malhotra-Kiara Advani, Ranbir Kapoor-Alia Bhatt montre les photos de bébé Raha et plus

Alors que la journée touche à sa fin, voici un récapitulatif de toutes les principales mises à jour de la journée du monde du showbiz. Des stars de Bollywood comme Ranbir Kapoor et Alia Bhat pour Grand Patron 16 concurrents – de nombreuses stars ont fait la une des journaux aujourd’hui. Sidharth Malhotra et Kiara Advani a également attiré l’attention alors que les rumeurs d’une bagarre entre le couple présumé ont fait la une des journaux. Kartik Aaryan a commencé l’année 2023 sur une bonne note et on vous dit comment. Alors sans plus tarder, voici toutes les mises à jour.

Ranbir Kapoor et Alia Bhatt montrent les photos de Raha aux papas

Selon une mise à jour faite par Viral Bhayani, les nouveaux parents Alia Bhatt et Ranbir Kapoor ont donné un aperçu de leur fille Raha aux papas. Une réunion informelle a eu lieu au cours de laquelle le couple Brahmastra a demandé aux médias de ne pas cliquer sur les photos de leur petit. Certains papas ont pu voir les photos de Raha sur le téléphone de Ranbir.

Sidharth Malhotra-Kiara Advani s’est-elle battue à cause de Varun Dhawan ?

Une rumeur aléatoire selon laquelle Sidharth Malhotra et Kiara Advani se disputaient à cause de Varun Dhawan a pris de la place dans le circuit des nouvelles. Les rumeurs disaient que Sidharth s’était énervé à cause d’une vidéo dans laquelle on pouvait voir Varun embrasser Kiara sur les joues. Cependant, un initié a révélé que la rumeur était fausse.

L’année de Kartik Aaryan commence avec Shehzada

L’année 2023 s’annonce mouvementée pour Kartik Aaryan. Il a déjà commencé à travailler sur Shehzada. Il a partagé la mise à jour avec tous via une publication Instagram.

Bigg Boss 16: Salman Khan SLAMS Archana Gautam

Dans le week-end Ka Vaar d’aujourd’hui, l’animateur de Bigg Boss 16, Salman Khan, a critiqué Archana Gautam pour avoir utilisé un langage désobligeant dans la maison. Salman Khan lui a même demandé de quitter la série et a déclaré qu’elle se ferait de nombreux ennemis uniquement à cause du langage qu’elle utilise.

L’équipe ‘KUTTEY’ organisera un grand concert pour le lancement de la musique

Avant Arjun Kapoor, Tabu, Radhika Madan vedette KUTTEY, un grand concert de musique va être lancé par l’équipe le 10 janvier. Gulzar Saab devrait raconter quelques poèmes tandis que Vishal Dadlani se produira lors du concert.

Rashmika Mandanna révèle pourquoi elle n’est pas aimée

Dans une interview avec Bollywood Bubble, l’actrice de Mission Majnu, Rashmika Mandanna, a deviné la raison pour laquelle elle est détestée par quelques-uns. Elle a été citée en disant: “Peut-être que la façon dont je parle ou que je fais ces gestes de la main, certaines personnes pourraient ne pas aimer.”

Le plaidoyer de libération sous caution de Sheezan Khan ajourné

Une autre grande nouvelle télévisée est que le plaidoyer de libération sous caution de Sheezan Khan a été ajourné jusqu’au 9 janvier 2023. Il a été arrêté après que la mère de Tunisha Sharma a déposé une plainte contre lui après la mort de l’actrice par suicide. Il est actuellement en garde à vue.