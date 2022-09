Trending Entertainment News Today: Lalit Modi, Sushmita Sen se séparent; Mariage de KL Rahul-Athiya Shetty, annonce du titre de Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan et plus

La grande nouvelle du jour est que Lalit Modi a retiré le nom de Sushmita Sen de sa bio Instagram. On se demande si tout va bien avec le couple. Il semble qu’Athiya Shetty et KL Rahul aient décidé de se marier dans la ferme de Suniel Shetty, Jahaan. Voici un aperçu des principales nouvelles…

Lalit Modi supprime le nom de Sushmita Sen de sa bio Instagram

Les fans se demandent si tout va bien entre Lalit Modi et Sushmita Sen. L’ancien président d’IPL a supprimé le nom de Sushmita Sen de sa biographie Instagram. Les deux se fréquentaient depuis des mois. Il avait laissé entendre que Sushmita Sen et lui pourraient se marier bientôt, mais il semble que quelque chose ne va pas. Les fans se demandent si la proximité renouvelée de Sushmita Sen avec Rohman Shawl a créé une rupture. Lire la suite ici…

Finalisation du lieu de mariage KL Rahul-Athiya Shetty

Selon Pinkvilla, KL Rahul et Athiya Shetty se marieront à la ferme de la star Jahaan à Khandala. Le lieu a été finalisé par les familles. KL Rahul cherche une date pour se marier. On dit qu’un organisateur de mariage est venu faire une reconnaissance de l’endroit. Suniel Shetty va inviter tout Bollywood au mariage. En savoir plus ici..

Shah Rukh Khan félicite l’équipe féminine des Trinbago Knights Rider

La superstar de Bollywood, Shah Rukh Khan, a adressé ses félicitations à l’équipe féminine des Trinbago Knight Riders. Les dames ont remporté la première Caribbean Premier League féminine. Il a dit que c’était en effet la victoire la plus spéciale. Continuer à lire..

Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan : le look de Salman Khan suscite des réactions mitigées

L’annonce du titre de Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan a eu lieu aujourd’hui. Salman Khan est vu avec de longs cheveux dedans. Alors que ses fans l’ont adoré, de nombreuses personnes l’ont trollé et en ont fait des mèmes. Lire pour plus…

Kamaal R Khan reçoit le soutien de Shatrughan Sinha

L’acteur vétéran Shatrughan Sinha a soutenu Kamaal R Khan. Il a été arrêté deux fois au cours des deux dernières semaines. Un entraîneur de fitness a allégué qu’il l’avait agressée sexuellement en 2021. Shatrughan Sinha a tweeté qu’il semble que KRK soit victime d’un complot.