Trending Entertainment News Today: la vraie raison pour laquelle Ali Abbas Zafar n’a pas réalisé Tiger 3, sauté dans la collection au box-office de Brahmastra et plus encore

De la vraie raison pour laquelle Ali Abbas Zafar n’a pas dirigé Tigre 3 et Vivek Agnihotric’est souhait d’anniversaire pour Narendra Modi à un saut dans Collection au box-office Brahmastrale grand Bollywood grossiers Brahmastra va battre au box-office et Kim Kardashianle prochain petit ami de ; il est temps de revenir sur tout ce qui s’est passé aujourd’hui dans le monde du divertissement. Voici tout ce qui a fait la une des journaux pour arriver au nouvelles tendances du divertissement aujourd’hui… Ergo, il est temps de noter le plus gros divertissement les journalistes qui ont réussi à nouvelles tendances du divertissement aujourd’hui.

Alors, sans plus tarder, voici les actualités du divertissement du 17 septembre 2022

La vraie raison pour laquelle Ali Abbas Zafar n’a pas réalisé Tiger 3

Le chat est enfin sorti du sac car le réalisateur Ali Abbas Zafar lui-même a révélé pourquoi il n’était pas revenu au fauteuil du réalisateur pour prendre les décisions pour la star de Salman Khan et Katrina Kaif, Tiger 3.

Lire l’histoire complète ici: Tiger 3 pourquoi la suite de Salman Khan et Katrina Kaif n’est-elle pas réalisée par Ali Abbas Zafar ? Voici la VÉRITÉ

Le souhait d’anniversaire de Vivek Agnihotri pour Narendra Modi

Le directeur des fichiers du Cachemire, Vivek Agnihotri, a souhaité du fond du cœur à Narendra Modi et “prié pour sa bonne santé” dans son message d’anniversaire spécial pour le Premier ministre.

Lire l’histoire complète ici: Vivek Agnihotri remercie Narendra Modi pour “avoir inspiré et motivé les Indiens”

Sautez dans la collection du box-office de Brahmastra

Après avoir terminé un week-end d’ouverture fantastique et une première semaine stable, la vedette de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt, Brahmastra, a commencé la semaine 2 sur une note très positive en prenant un saut bien mérité le deuxième vendredi, ce qui devrait le mettre fermement sur la voie d’être un véritable succès au box-office.

Lire l’histoire complète ici: Jour de collecte au box-office de Brahmastra 8 FORT SAUT de 15 à 20 % ; naviguera au-delà de Rs 200 crore dimanche en Inde

Brahmastra, gros grossistes de Bollywood, battra au box-office

Brahmastra, réalisé par Ayan Mukerji et produit par Karan Johar, entre maintenant dans cette zone au box-office où il aura pas mal de films dans la liste des plus gros succès nationaux de Bollywood de tous les temps en vue de dépasser.

Lire l’histoire complète ici: Brahmastra finira par battre CES Superhits de Salman Khan, Shah Rukh Khan, Akshay Kumar au cours de sa vie au box-office

Le prochain petit ami de Kim Kardashian

Cette fois, Kim Kardashian a décidé de ne pas sortir avec une célébrité car ces relations ne fonctionnent pas pour elle. Au lieu de cela, elle veut essayer de se connecter avec un “scientifique, neuroscientifique, biochimiste, médecin ou avocat”.

Lire l’histoire complète ici: Kim Kardashian RÉVÈLE ENFIN qui sera son prochain petit ami après avoir rompu avec Pete Davidson et qu’il n’est pas une célébrité