Trending Entertainment News Today: la vidéo Pathaan de David Warner virale, la mère de Rakhi Sawant décède, Jackson Wang reçoit un accueil royal en Inde et plus encore

La journée a été grande pour Bollywood. Le Pathaan de Shah Rukh Khan a franchi la barre des 300 crores de roupies en GBOC, ce qui est énorme. Buzz est que Ranbir Kapoor et Yash pourraient faire un film ensemble car les réalisateurs souhaitent faire venir la paire. Cela a été rapporté par Pinkvilla. Jackson Wang a été assailli à son arrivée en Inde. Voici un récapitulatif…

Pathaan : David Warner fait une vidéo de l’acteur de SRK

C’est un fait connu que David Warner est un grand fan de tous les films indiens. Il a également sauté sur la manie Pathaan en réalisant sa propre vidéo avec la bande-annonce. Il l’a déjà fait par le passé également. Les fans estiment que David Warner mérite maintenant sûrement un premier film en Inde. Certains fans ont déclaré que maintenant le gang Boycott Bollywood demanderait une interdiction de David Warner qui joue dans l’IPL. Jetez un oeil à la vidéo ci-dessous…

Jaya Bheda, la mère de Rakhi Sawant, est décédée

Jaya Bheda, la mère de Rakhi Sawant, n’est plus. Elle luttait contre une tumeur au cerveau et un cancer dans un hôpital de Juhu. Elle est tombée malade il y a trois ans. La nouvelle a été confirmée par son mari, Adil Durrani aux médias.

L’AK62 d’Ajith Kumar a un nouveau directeur

Les fans ont été choqués d’apprendre qu’Ajith Kumar avait décidé de reporter son film avec Vignesh Shivan. Il semble qu’il voulait quelques changements au script. On dit que le film est juste reporté. Maintenant, il est confirmé que Magizh Thirumeni est à bord.

BB 16 : Farah Khan désactive les commentaires Instagram

La nouvelle animatrice de Bigg Boss 16 Farah Khan a désactivé ses commentaires Instagram après avoir été confrontée à la pêche à la traîne des fans de Priyanka Chahar Choudhary et Tina Datta. Les fans ont été furieux après qu’elle les ait appelés les vampires de la maison.

Jackson Wang arrive en Inde pour Lollapalooza à Mumbai

Jackson Wang, membre de GoT Seven et icône mondiale de la musique, est d’origine chinoise, est arrivé à Mumbai pour le festival Lollapalooza. Il est l’un des artistes vedettes de demain. Les fans se sont rassemblés à l’aéroport pour le rencontrer. L’aéroport a dû renforcer la sécurité pour lui.

C’était un tour d’horizon des principales nouvelles de divertissement de la journée.