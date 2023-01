Trending Entertainment News Today: la vérité sur le divorce de Thalapathy Vijay-Sangeetha, les fans interrogent Tamannaah Bhatia sur Vijay Varma alors qu’elle laisse tomber le poste de NY et plus

Découvrons qui et ce qui a fait l’actualité dans la section Trending Entertainment News d’aujourd’hui. C’est une vaste industrie et, par conséquent, beaucoup de choses font l’actualité chaque jour. Des rumeurs de divorce aux controverses en cours, en passant par les nouveaux films, les célébrités et plus encore. À partir de Thalapathy Vijay à Pathaan, Deepika Padukone, Tamannaah Bhatia et Vijay Varma et d’autres ont fait la une des journaux aujourd’hui, alors regardons-le ici :

rangée de controverse Pathaan; Déclaration FWICE, solution d’Asha Parekh, soutien de Suniel Shetty et plus

Ainsi, les nouvelles sur le divertissement ont fait le buzz depuis la sortie de Besharam Rang avec Deepika Padukone et Shah Rukh Khan de Pathaan. Il y a eu une émeute / manifestation à Ahmedabad à propos du bikini de couleur safran / orange que Deepika portait dans la chanson. Eh bien, Asha Parekh a une solution pour ça. Vérifiez-le ici. D’autre part, Abhay Deol a également partagé ses réflexions sur la tendance au boycott de Pathaan en disant que la controverse n’est pas une chose nouvelle et que l’on peut créer un problème à partir de n’importe quoi assez facilement. Il a dit que les gens l’ont déjà fait et continueront de le faire. Suniel Shetty a apporté son soutien à Pathaan. L’acteur a rencontré le CM de UP Yogi Adityanath et a déclaré que la tendance au boycott nuit à l’industrie. Il lui a demandé de demander au PM Modi d’examiner la question. En savoir plus ici.

Katrina Kaif et Vicky Kaushal visitent Siddhivinayak

Les photos de Katrina Kaif et Vicky Kaushal cherchant la bénédiction de Lord Ganesh au temple Siddhivinayak sont devenues virales. Les deux se sont mariés en décembre 2021 et se sont fixé des objectifs pour les couples et comment ! Découvrez les images ici:

RRR décroche les nominations aux BAFTA

Le film réalisé par SS Rajamouli, RRR, est entré dans la catégorie Film non en langue anglaise des BAFTA. Le film vedette de Ram Charan, Jr NTR et Alia Bhatt a conquis les cœurs lors de prix internationaux et de festivals de cinéma. Outre RRR, Agentian, 1985, Close, Decision To Leave, The Quiet Girl et bien d’autres ont été nominés.

Tamannaah partage la vidéo de New York, les fans demandent où est Vijay Varma

Tamannaah et Vijay Varma ont fait la une des journaux pour leurs rumeurs de rencontres. Vijay et Tamannaah se sont rencontrés sur les plateaux de Lust Stories 2 et se sont bien entendus. La veille de New York, une vidéo d’eux s’embrassant est devenue virale et a cassé Internet. La beauté Baahubali a partagé une compilation de ses célébrations à New York et les gens ont demandé Vijay Varma. Consultez le message de Tamannaah Bhatia ici:

Deepika Padukone remercie les fans pour leurs vœux

Le 5 janvier, Deepika Padukone a fêté son anniversaire. L’actrice a reçu beaucoup de souhaits pour son spécial et aussi quelques surprises spéciales. La beauté de Pathaan a partagé une vidéo sereine remerciant les fans d’avoir versé tant d’amour et a également tagué le vidéaste Ranveer Singh dans la vidéo.

Vérifiez la vidéo de remerciement de Deepika Padukone ici:

Ranveer Singh-Janhvi Kapoor dans le remake de Tezaab ?

Si les rapports sont quelque chose à dire, Tezaab est en train d’être refait à Bollywood. Les droits du film Anil Kapoor et Madhuri Dixit ont été achetés par le producteur Murad Khetani. Il a été dit que Kartik Aaryan et Shraddha Kapoor allaient être jetés dans le film avant. Cependant, les créateurs envisagent maintenant de lancer Janhvi Kapoor et Ranveer Singh dans le remake de Tezaab.

Suhana Khan et Agastya Nanda sortent ensemble ?

Eh bien, le buzz est chaud que Suhana Khan et Agastya Nanda forment un couple. Cependant, la source proche du développement du film dans lequel Suhana et Agastya jouent a autre chose à dire. La source dit que de telles choses sont inévitables dans l’industrie. Lire plus de détails ici.

Thalapathy Vijay va-t-il se séparer de sa femme Sangeetha ?

La star de Varisu, Thalapathy Vijay, a fait la une des journaux pour des nouvelles malheureuses. Des rumeurs se sont répandues selon lesquelles Sangeetha et Thalapathy Vijay allaient bientôt divorcer. Cependant, ce n’est pas le cas. Lire tout le rapport ici.

Rashmika Mandanna parle de l’aversion et de la haine

L’actrice de Mission Majnu, Rashmika Mandanna, est à la réception depuis un moment maintenant. L’actrice a reçu beaucoup de haine en ligne pour diverses raisons. La belle Pushpa 2 a essayé de deviner quelle pouvait en être la raison. Cependant, elle est positive et optimiste à cause de tout l’amour. Découvrez ce qu’elle a à dire, ici.

Vikrant Massey confirme Haseen Dillruba 2

Haseen Dillruba avec Vikrant Massey et Taapsee Pannu sorti en 2022. Et devinez quelle suite est déjà en préparation. L’acteur qui a récemment joué dans Forensic et Love Hostel a confirmé le deuxième épisode et a partagé qu’à part lui et Taapsee, il y a beaucoup de nouvelles choses. Il commencera le tournage du second dans une quinzaine de jours.

Le lancement de la bande-annonce de Kartik Aaryan et Kriti Sanon avec Shehzada sera un grand événement

Kartik Aaryan propose ensuite Shehzada avec Kriti Sanon. La bande-annonce va bientôt sortir Nad devinez quoi? Les fabricants ont prévu un événement élaboré et grandiose pour la même chose. Après avoir lancé la bande-annonce le 12 janvier, les acteurs célébreront Lohri le 13 à Jalandhar et Makar Sankranti à Rann of Kutch, Gujrat le 14 janvier.

Adivi Sesh fera une grande annonce de G2 à Mumbai

Le 9 janvier, les créateurs de Goodachari 2 ainsi que Adivi Sesh de Major et HIT 2 feront une grande annonce de Goodachari 2.

C’est tout dans les newsmakers ent.