Trending Entertainment News Today: la vedette de Thalapathy Vijay, Varisu, bat Kuttey avec sa version hindi, une photo inédite de Shah Rukh Khan de Pathaan devient virale et plus

Les fans d’Anushka Shetty célèbrent les 14 ans d’Arundhati

Les fans d’Anushka Shetty célèbrent les 14 ans d’Arundhati. Le film est connu pour les performances puissantes de Sonu Sood et Anushka Shetty. C’était un drame de réincarnation. C’est ce que les fans de l’actrice ont tweeté…

Varisu Hindi : Le film de Thalapathy Vijay montre une superbe croissance

Le film Varisu de Thalapathy Vijay a fait plus de Rs 100 crores au box-office. Le film a rapporté Rs 1,45 crores (net) samedi dans la ceinture hindi. Il a fait Rs 80 lakh vendredi. Le film plaît au public familial. Les experts estiment que cela change la donne pour Thalapathy Vijay dans la ceinture nord. Les réservations se remplissent rapidement dans des États comme l’Odisha et le Maharashtra. Tout le monde attend désormais les collections dominicales du film.

RRR : Devoleena Bhattacharjee soutient la déclaration du SS Rajamouli

Devoleena Bhattacharjee est venue à la défense du SS Rajamouli qui a déclaré que RRR est un film Telugu et non Bollywood. Le cinéaste l’a catégoriquement mentionné et les gens ont eu des réactions mitigées sur la raison pour laquelle il ne l’a pas qualifié de film indien. Devoleena Bhattacharjee a déclaré que les gens ne peuvent tout simplement pas voir le bonheur des autres.

Nick Jonas révèle le premier anniversaire de Malti Marie

La petite fille de Nick Jonas et Priyanka Chopra, Malti Marie, a eu un an ce week-end. La chanteuse a dit à Kelly Clarkson qu’ils devaient célébrer avec style alors que leur bébé menait une dure bataille quand elle était bébé. Comme nous le savons, elle a été aux soins intensifs pendant plus de 100 jours. Il a appelé son bébé le plus incroyable.

Selfie : Nouvelle affiche du film d’Emraan Hashmi et Akshay Kumar

La nouvelle affiche animée de Selfiee d’Emraan Hashmi et Akshay Kumar est sortie. L’histoire parle d’une superstar et de son super fan. Le film sortira dans les salles à partir du 24 février 2023.

Rishab Shetty brise le silence sur Rashmika Mandanna étant ingrat pour Kirik Party

Rashmika Mandanna a été beaucoup trollée lorsqu’elle n’a pas mentionné Rishab Shetty et Paramvah Studios lorsqu’elle a parlé de son parcours dans les films. Elle avait fait ses débuts avec Kirik Party qui était dirigé par Rishab Shetty et partageait la vedette avec son ancien beau, Rakshit Shetty. Rishab Shetty a déclaré à Mashable India que cela ne le dérangeait pas. Il a dit qu’ils avaient lancé de nombreuses personnes et n’a pas souhaité commenter cette affaire.

Pathaan : la photo inédite de Shah Rukh Khan devient virale

Une photo inédite de Shah Rukh Khan de Pathaan est devenue virale. On voit qu’il est retenu par les membres de l’équipage. Shah Rukh Khan a déclaré qu’il s’amusait au maximum avec les jeunes qui travaillaient sur le film.

