Trending Entertainment News Today: la star de Pathaan, Shah Rukh Khan, donne une réponse appropriée au troll, Vijay Varma-Tamannaah Bhatia évite de poser ensemble et plus

Il s’est passé beaucoup de choses dans l’actualité du divertissement aujourd’hui. Eh bien, c’est tout à fait naturel. Les choses continuent de se produire dans l’industrie. Et tous les passionnés de Bollywood et de cinéma pourraient avoir besoin de se tenir au courant des nouvelles tendances, n’est-ce pas ? Eh bien, ne vous inquiétez pas, nous sommes ici avec une compilation de tous les grands noms de l’actualité du monde du divertissement. Nous avons Shah Rukh Khanson film Pathan, Akshay Kumar, Tamannaah Bhatia et Vijay Varma, Tara Sutaria et beaucoup d’autres choses qui ont fait les manchettes. Alors, sans plus tarder, rattrapons-nous…

Shah Rukh Khan arrête le troll qui appelle Pathaan flop

Shah Rukh Khan a rejoint Twitter pendant 13 ans et a donc décidé de discuter un peu avec ses fans. Dernièrement, SRK a fait beaucoup de questions à SRK sur Twitter. Et comme d’habitude, il était le plus spirituel et le plus maladroit avec ses réponses. Un trollé lui a demandé de se retirer car Pathaan va également flopper. SRK a une réponse très sauvage pour lui. Vérifiez-le ici.

Akshay Kumar quitte Gorkha

Akshay Kumar allait jouer dans le biopic du général de division Cardozo. Le vétéran de la guerre s’était amputé la jambe avec son Khukri lorsqu’il avait marché sur une mine terrestre pendant la guerre de 1971. Cependant, selon un rapport du Hindustan Times, certains anciens combattants ont mis en doute l’authenticité de la version de l’histoire. Comme Akki respecte beaucoup l’armée indienne, il s’est retiré du projet car il avait l’ombre d’un doute, déclare un rapport dans Hindustan Times. Le rapport ajoute que le porte-parole d’Akshay a confirmé la nouvelle de son départ de Gorkha.

Tamannaah Bhatia et Vijay Varma évitent de poser pour les paparazzi

Tamannaah Bhatia et Vijay Varma ont fait parler de lui ces derniers jours. Depuis que leur vidéo et leurs photos de baisers et de câlins de la fête du Nouvel An sont devenues virales, tout le monde a discuté de la nouvelle romance naissante entre les deux stars. Tamannaah et Vijay Varma sont retournés à Mumbai aujourd’hui mais sont sortis de l’aéroport séparément et ont évité de poser ensemble pour les paparazzi. Découvrez toute l’histoire ici.

Tara Sutaria élude la question de la rupture avec Aadar Jain

Tara Sutaria a été aperçue à l’aéroport plus tôt dans la journée. Il y a quelques jours, des rapports ont fait surface indiquant que Tara et Aadar Jain avaient rompu et se sont séparés à l’amiable. Lorsqu’elle a été vue à l’aéroport, les paparazzi se sont demandé si les informations qui circulaient étaient vraies. Cependant, Tara ne répondit pas.

Controverse Pathaan : l’affiche du film Shah Rukh Khan-Deepika Padukone déchirée par un militant

Selon un rapport paru dans ETimes, des militants d’Ahmedabad ont déchiré les affiches de Deepika Padukone et Shah Rukh Khan, vedette du film Pathaan, dans un centre commercial de Vastrapur, Gujrat. Ils ont créé le chaos et la police a dû venir contrôler la même chose. Le porte-parole de VHP a menacé que le film ne soit pas du tout projeté dans l’État.

Hrithik Roshan a parlé de sa dépression pendant la guerre

Hrithik Roshan, qui se prépare pour Fighter, a expliqué qu’il était au bord de la dépression alors qu’il tournait pour Siddharth Anand’s War. L’acteur a déclaré qu’il essayait d’atteindre la perfection pour laquelle il n’était pas prêt. Après le film, il est tombé dans une fatigue d’adrénaline et n’a pas pu s’entraîner pendant quelques mois. Cela l’a beaucoup affecté et il était au bord de la dépression.

Anushka Sharma-Virat Kohli distribue des couvertures à Vrindavan

Anushka Sharma et Virat Kohli forment l’un des couples les plus étonnants du monde du divertissement. Le duo a célébré le Nouvel An à Dubaï et est actuellement à Mathura. Ils ont visité un Aashram à Vrindavan où les deux tourtereaux ont distribué des couvertures, indique un rapport dans India Today. Découvrez les images ici:

Shahid Kapoor laisse tomber un teaser de son prochain appelé Farzi

Shahid Kapoor, qui a été vu pour la dernière fois à Jersey, se prépare maintenant pour son prochain qui s’intitule Farzi. Shahid a posté un teaser de la même chose. Il présente l’acteur peignant sur une toile et parlant de la nouvelle phase de sa vie et si le public l’aimera ou l’acceptera. Il termine l’aperçu en disant “Artiste Toh Artiste Hota Hai”.

La vérité sur les rumeurs de rencontres entre Aryan Khan et Nora Fatehi

Récemment, des photos de Nora Fatehi et Aryan Khan sont devenues virales dans lesquelles ils ont été vus posant avec un fan commun. Et devinez quoi, cela a commencé à sortir avec des rumeurs sur les deux célébrités dont on parle le plus. Mais, sont-ils vraiment en couple ou le fruit de l’imagination de tout le monde ? Découvrez la vérité ici.

Alia Bhatt et Shah Rukh Khan se donnent des surnoms

Nous avons également une adorable interaction entre Shah Rukh Khan et Alia Bhatt de Twitter qui arrivent sur Entertainment News. Alia a un nouveau surnom pour Shah Rukh Khan. Vérifiez-le ici. Et devinez quoi Shah Rukh Khan a également un nouveau surnom pour Alia et il a une connexion Raha Kapoor. Découvrez son tweet ici:

Fait lil un. Et je vais maintenant t’appeler p’tite Amma Bhatt Kapoor ! https://t.co/QzKQ862BDN Shah Rukh Khan (@iamsrk) 4 janvier 2023

Urfi Javed devient plus audacieux que Deepika Padukone avec une touche Besharam Rang dans une tenue de couleur Bhagwa

Urfi Javed n’en a rien à foutre des trolls et des tendances au boycott. La célèbre beauté Bigg Boss OTT et Splitsvilla a récemment mis en ligne une vidéo dans une tenue orange et a mis le numéro sensuel de Deepika Padukone et Shah Rukh Khan Besharam Rang de Pathaan. Regardez la vidéo ici.

Date de sortie de CBFC X Pathaan et Pathaan Trailer

Pathaan sortira le 25 janvier 2022, comme prévu. Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et Jon Abraham se préparent pour la sortie malgré quelques revers. Ainsi, récemment, Prasoon Joshi, alias le chef du CBFC, a demandé aux réalisateurs d’apporter des modifications au film avant sa sortie. Et maintenant, selon un rapport de Bollywood Hungama, des gros plans de Deepika en bikini et du numéro de danse sensuel ont été coupés. On ne sait toujours pas si les clichés avec Deepika dans une couleur orange ou bhagwa sont conservés ou supprimés. Un autre rapport a révélé que la bande-annonce de Pathaan sortira le 10 janvier 2023.

C’est tout dans l’Entertainment News du jour.