Trending Entertainment News Today: La star de Liger Vijay Deverakonda rencontre le propriétaire du théâtre de Mumbai; Hrithik Roshan et Sussanne Khan repérés à la date du déjeuner et plus

Le monde du divertissement a été très excitant aujourd’hui et nous vous apportons un résumé de toutes les nouvelles tendances de Bollywood du jour. De la star de Liger Vijay Deverakonda rencontrant le propriétaire du théâtre de Mumbai qui l’a qualifié d’arrogant et d’anaconda à Hrithik Roshan et Sussanne Khan sortant pour un déjeuner, voici un aperçu des nouvelles les plus tendances du divertissement aujourd’hui.

La star de Vikram Veda, Hrithik Roshan, touche les pieds d’un fan lors d’un événement

Récemment, lors d’un événement, la star de Vikram Veda, Hrithik Roshan, a surpris tout le monde en touchant les pieds d’un fan. La vidéo du même est devenue virale sur les réseaux sociaux. Découvrez l’histoire complète ici.

Priyanka Chopra et bébé Malti Marie groovent à Sasural Genda Phool

Priyanka Chopra vit la meilleure phase de sa vie. La diva passe le meilleur moment avec son bébé Malti Marie Chopra Jonas. Découvrez l’histoire complète ici.

Shakti Kapoor défend la renommée de Shraddha Kapoor et Ananya Panday

Shakti Kapoor a déclaré que Shraddha Kapoor et Ananya Panday ont gagné la renommée en raison de leur travail acharné et de leur lutte et non parce qu’elles sont les filles de Shakti Kapoor et de Chunky Panday. Découvrez l’histoire complète ici.

Les ex Hrithik Roshan et Sussanne Khan sortent pour le déjeuner

L’ancien duo mari et femme Hrithik Roshan et Sussanne Khan ont été photographiés lors d’un déjeuner avec Sonali Bendre, Goldie Behl et d’autres. Leur camaraderie a laissé les internautes sous le choc. Découvrez l’histoire complète ici.

Sushmita Sen fête l’anniversaire de sa fille Alisah avec son ex-petit ami Rohman Shawl

Sushmita Sen est sortie un dimanche après-midi avec son ex-petit ami Rohman Shawl et sa fille aînée Renee et est allée faire du shopping pour la célébration du 13e anniversaire de sa fille cadette Alisah. Les internautes ont commencé à demander où se trouvait son petit ami actuel, Lalit Modi. Découvrez l’histoire complète ici.

Liger: Vijay Deverakonda rencontre le propriétaire du théâtre de Mumbai qui l’a qualifié d'”arrogant” et d'”ananconda” à propos de sa déclaration sur les tendances au boycott

Prenant note de la colère du propriétaire du théâtre de Mumbai, Manoj Desai, la star de Liger, Vijay Deverakonda, s’est récemment envolée d’Hyderabad à Mumbai pour le rencontrer afin de dissiper tout type de malentendu. Découvrez l’histoire complète ici.

Urvashi Rautela repéré lors du match Inde-Pakistan ; les internautes lancent le Rishabh Pant meme fest sur les réseaux sociaux

Maintenant qu’Urvashi a été repéré lors du match Inde-Pakistan en Coupe d’Asie, les fans ont inondé Internet de mèmes Rishabh Pant sur les réseaux sociaux. Les gens ont partagé la capture d’écran de la réponse d’Urvashi à un fan disant qu’elle ne regarde même pas le cricket. Découvrez l’histoire complète ici.