Trending Entertainment News Today: la note sincère de Shah Rukh Khan pour Amitabh Bachchan, Rashmika Mandanna-Vijay Deverakonda terminent leur voyage aux Maldives et plus

Voici le tour d’horizon des principales mises à jour de Bollywood du jour. Amitabh BachchanLe 80e anniversaire de est resté le plus grand moment fort de la journée. Les réseaux sociaux bourdonnaient de souhaits d’anniversaire. Tourtereaux selon la rumeur Rashmika Mandana et Vijay Devérakonda ont été pappés à l’aéroport. La superstar du Sud, Suriya, a expliqué ce qui l’avait fait changer d’avis pour assumer le rôle de Rolex dans Vikram. Bigg Boss 16 a également créé beaucoup de bruit. Voici donc un aperçu de toutes les nouvelles les plus importantes et les plus divertissantes de la journée.

Shah Rukh Khan écrit la note la plus douce pour Amitabh Bachchan

Alors que la Shehensha de Bollywood, Amitabh Bachchan, célèbre son 80e anniversaire aujourd’hui, comme beaucoup d’autres, même Shah Rukh Khan a profité de ses comptes de médias sociaux pour partager une note douce pour Big B. Dans sa note, il a appelé Big B “père” et ‘Surhumain’.

Découvrez la vidéo de Shah Rukh Khan ci-dessous :

Sidharth Malhotra et Kiara Advani vont-ils se marier en 2023 ?

Une source a informé BollywoodLife que Sidharth Malhotra et Kiara Advani prévoient de se marier d’ici 2023. Selon certaines informations, ils devront d’abord enregistrer leur mariage, puis organiser un grand mariage à Delhi.

Le voyage de Rashmika Mandanna et Vijay Deverakonda aux Maldives touche à sa fin

Selon certaines rumeurs, le couple Rashmika Mandanna et Vijay Deverakonda serait parti aux Maldives pour passer du temps de qualité ensemble. Aujourd’hui, les stars se sont papotées à l’aéroport, presque ensemble au retour de leur voyage.

Suriya ne voulait pas du film Vikram de Kamal Haasan ?

Dans une vidéo candide de Suriya devenue virale sur les réseaux sociaux, Suriya révèle qu’il ne voulait pas jouer le rôle de Rolex dans le film Vikram. Il a mentionné que c’était une décision de dernière minute et qu’il ne l’a fait que pour Kamal Haasan.

Le capitaine de Bigg Boss 16, Gautam Vig, joue son jeu

Dans la nouvelle promo de Bigg Boss 16, on voit Gautam Vig qui est le capitaine de la maison nominant sa bonne amie Tina Datta pour les éliminations. Il semble que le méchant jeu ait déjà commencé !