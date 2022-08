Trending Entertainment News Today: la guerre des fandoms Shah Rukh Khan-Salman Khan devient méchante, Kiara Advani-Sidharth Malhotra célèbrent 1 an de Shershaah et plus

Les fans de Shah Rukh Khan contre Salman Khan se battent sur Twitter, Kiara Advani-Sidharth Malhotra célèbre 1 an de sortie de Shershaah avec les fans, Drashti Dhami partage ses réflexions sur les émissions de télé-réalité, le point sur la santé de Raju Srivastava, Sussanne Khan se fait troller, BTS ARMY lance Golden Maknae Les célébrations d’anniversaire de BTS Jungkook déjà, et plus encore. Rattrapons-nous sur les tendances Entertainment News du jour. Beaucoup de choses se sont passées dans le monde du divertissement et sur les réseaux sociaux aussi.

Les fans de Salman Khan en colère contre Shah Rukh Khan ?

Depuis des heures maintenant, Shah Rukh Khan est à la mode sur Twitter. Il est sollicité pour diverses raisons. Tout d’abord, il est apparu que Shah Rukh a fait une apparition dans Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan. Et c’est un fait connu qu’il va faire une apparition dans Salman Khan vedette Tiger 3. Maintenant, certains fans de Salman Khan sont mécontents de la même chose et ont appelé SRK malchanceux et l’ont lié au Pakistan. Découvrez toute l’histoire ici.

Kiara-Sidharth célèbrent ensemble la sortie de Shershaah

Cela fait un an que Shershaah est sorti et les fans de Sidharth Malhotra et Kiara Advani étaient super heureux de revoir leur couple préféré ensemble, bien que lors d’une session en direct. Au début, les deux célébrités étaient en direct de différentes pièces, mais se sont finalement réunies et ont interagi avec les fans. Sidharth et Kiara seraient en couple. Leurs fans attendent qu’ils confirment leur relation. Découvrez plus de détails ici.

Sussanne Khan se fait troller

Sussanne Khan et Arslan Goni avaient rejoint Arjun Kanungo et Carla Dennis lors de leur soirée post-mariage qui s’est tenue récemment dans la ville. Les deux tourtereaux ont fait une apparition en couple et ont également posé pour les paparazzi. Cependant, les internautes ont été rapides à troller et lents à avancer en disant que Hrithik Roshan était meilleur qu’Arslan. Eh bien, ils ont tous les deux évolué, et vous aussi (les trolls). Quoi qu’il en soit, découvrez toute l’histoire ici.

Urfi Javed ajoute à ses robes bizarres

Urfi alias Uorfi Javed devient audacieux et audacieux ces jours-ci. L’actrice et candidate à la télé-réalité a partagé une vidéo de bobine dans laquelle elle portait une tenue filaire, cachant juste ses n * ps. Cela ne s’est pas bien passé avec les internautes qui l’ont critiquée pour sa bobine. Découvrez les photos ici.

Le point de vue de Drashti Dhami sur les émissions de télé-réalité

Drashti Dhami est dans l’industrie depuis longtemps. Cependant, l’actrice s’est abstenue de reprendre toute émission de télé-réalité. L’actrice dit qu’elle ne participera peut-être jamais à une émission de télé-réalité, que ce soit Bigg Boss ou Khatron Ke Khiladi, car elle pense qu’il faut beaucoup de courage pour rester avec des inconnus et deuxièmement, elle a trop peur pour participer à KKK. En savoir plus ici.

L’armée philippine BTS se prépare pour l’anniversaire de Jungkook

Golden Maknae alias Jungkook de BTS fêtera son anniversaire le 1er septembre. Les fans du hitmaker de gauche et de droite des Philippines ont organisé divers projets pour célébrer son anniversaire et tout commence bien à l’avance. Découvrez les quatre projets organisés par l’armée philippine BTS pour l’anniversaire de Jungkook ici.

Mise à jour de la santé de Raju Srivastava

Il y a quelques jours, Raju Srivastava a été transporté d’urgence à l’hôpital AIIMS de Delhi après avoir subi une crise cardiaque. Il travaillait dans le gymnase quand il a eu un accident vasculaire cérébral, rapporte l’État. Il a été maintenu sous ventilateur et son état est stable, rapporte l’État.

C’est tout dans l’Entertainment News d’aujourd’hui.