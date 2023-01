Trending Entertainment News Today: la chanson RRR Naatu Naatu remporte la nomination aux Oscars 2023, la critique du film Pathaan est sortie, Bigg Boss 16 nominations et plus

Voici un tour d’horizon de toutes les principales mises à jour de la journée. Le présentateur de l’actualité restait aujourd’hui le film du SS Rajamouli RRR. La chanson Naatu Naatu a réussi à décrocher une nomination aux Oscars 2023. Deuxièmement, l’engouement pour Pathan restait à faire la une des journaux avec ses premières critiques de films. Du monde de la télévision, Grand Patron 16 a pris de la place dans le circuit de l’actualité car c’est le jour de la nomination. Alors sans plus tarder, voici toutes les principales nouvelles et mises à jour du monde du showbiz.

RRR va aux Oscars 2023

Aujourd’hui était le grand jour car le film RRR de SS Rajamouli a réussi à décrocher une nomination aux Oscars. La chanson Naatu Naatu avec Ram Charan et Jr NTR a été nominée dans la catégorie Meilleure chanson originale.

NOUS AVONS CRÉÉ L’HISTOIRE !! ?? Fiers et privilégiés de partager ça #NaatuNaatu a été nominé pour la meilleure chanson originale à la 95e cérémonie des Oscars. #Oscars #RRRMovie pic.twitter.com/qzWBiotjSe Film RRR (@RRRMovie) 24 janvier 2023

Pathaan premières critiques de films OUT

Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et la vedette de John Abraham, Pathaan, sortiront demain et les premières critiques de films sont déjà sorties. Le film est qualifié de “meilleur film d’action de la décennie”. Les critiques ont rendu l’attente des fans encore plus difficile.

Revoir #Pathaan. C’est un film pour tous #ShahRukhKhan fans et de sa scène d’introduction à l’apogée… il est ROCK SOLID dans toutes ces scènes !! L’intensité que vous voyez dans ses yeux est incroyable. Engager un thriller d’action avec un point culminant formidable. SUPERPRODUCTION. pic.twitter.com/gt3StDIoK0 Umair Sandhu (@UmairSandu) 24 janvier 2023

Bigg Boss 16 nominations

Aujourd’hui est le jour des nominations pour Bigg Boss 16. Selon les promos, il semble que Priyanka Chahar Choudhary, Tina Datta, Shalin Bhanot et d’autres soient parmi la cible des colocataires. Sumbul Touqeer Khan et Priyanka Chahar Choudhary se livrent même un combat massif. Shalin Bhanot et Tina Datta se nomment mutuellement.

Le teaser officiel de Bholaa prend d’assaut les réseaux sociaux

Aujourd’hui, le teaser d’Ajay Devgn et de la vedette de Tabu, Bholaa, a été dévoilé par les créateurs. Les performances puissantes des stars et les scènes captivantes sont un coup de pouce du public.

Suniel Shetty écrit la note la plus douce pour Athiya Shetty-KL Rahul

Athiya Shetty et KL Rahul se sont mariés hier. Un père émotif, Suniel Shetty s’est rendu sur son compte Instagram aujourd’hui pour écrire la note la plus douce. Il bénit l’heureux couple.

Kangana Ranaut est de retour sur Twitter

Après une interruption de 2 ans, Kangana Ranaut est de retour sur Twitter. Son compte a été suspendu en 2021. Aujourd’hui, elle a marqué son retour et a même partagé une vidéo BTS de son prochain film Urgence.