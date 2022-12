Trending Entertainment News Today: la chanson Pathaan suscite la controverse, RRR remporte plusieurs nominations aux Critics Choice Awards et plus encore

Donnons un aperçu de qui et de ce qui a fait l’actualité dans le monde du divertissement aujourd’hui. Nous avons la MEILLEURE image de l’Inde SS Rajamouli dirigé RRR, Pathan chanson Rang Besharam terres dans la controverse, Ranbir Kapoor et Shraddha Kapoor révèlent le nom de leur prochaine comédie romantique et d’autres qui ont fait la une des journaux. Nous avons également Katrina Kaif et Vicky Kaushal sur la liste aussi. Rattrapons les grands et tendances Divertissement Newsmakers de la journée.

Katrina Kaif assiste à la projection du film vedette de Vicky Kaushal

Katrina Kaif est peut-être l’une des actrices les plus occupées, mais elle sait prendre du temps pour ses proches. Katrina Kaif, qui vient de rentrer des célébrations de son premier anniversaire avec Vicky Kaushal, a assisté à la projection de son prochain film Govinda Naam Mera. L’actrice a posé pour les paparazzi et a été appelée Bhabhi. Regardez la vidéo et l’image ci-dessous :

La chanson de Pathaan Besharam Rang fait polémique

Il y a quelques jours, Deepika Padukone et Shah Rukh Khan ont sorti leur chanson brûlante, Besharam Rang. La chanson est à la mode depuis aux côtés de SRK et Deepika. Cependant, le ministre de l’Intérieur du Madhya Pradesh, Narottam Mishra, a déclaré que la chanson avait été faite avec un état d’esprit sale. Découvrez l’intégralité du reportage ici.

Anurag Kashyap réagit au tweet de Vivek Agnihotri

L’interview du cinéaste Anurag Kashyap sur le succès de Kantara et Pushpa est devenue virale. Vivek Agnihotri est passé à réagir en le même. Vivek n’était pas d’accord et a appelé le seul et unique Milord d’Anurag Bollywood, prenant apparemment un jibe. Anurag l’a répliqué avec un tweet sauvage lui demandant de faire des recherches avant de tweeter. Découvrez l’intégralité du reportage ici.

Anees Bazmee a une condition avant de réaliser Hera Pheri 3

Anees Bazmee et Firoz Nadiadwala entretiennent une relation de longue date. Le réalisateur a cependant affirmé qu’il travaillerait sur Hera Pheri 3 à une condition. Hera Pheri 3 bourdonne depuis qu’il a été rapporté que Kartik Aaryan a remplacé Akshay Kumar dans le troisième opus. Suniel Shetty et Paresh Rawal font toujours partie du film. Découvrez l’intégralité du reportage ici.

RRR remporte plusieurs nominations aux Critics Choice Awards

Les nominations pour les Critics Choice Awards sont sorties et devinez ce que SS Rajamouli a réalisé RRR avec Ram Charan, Jr NTR, Alia Bhatt et d’autres ont été nominés dans plusieurs catégories. RRR a été nominé pour le meilleur film, le meilleur réalisateur (SS Rajamouli), les meilleurs effets visuels, le meilleur film en langue étrangère et la meilleure chanson (Naatu Naatu).

?Félicitations à nos MEILLEURS RÉALISATEURS nominés pour 2023 #CriticsChoiceAwards ?Liste complète des nominés : https://t.co/KsbKkOcL0d Les gagnants seront dévoilés lors de la 28e édition #CriticsChoice Récompenses dimanche 15 janvier 2023 EN DIRECT sur le @TheCW pic.twitter.com/1UwvcbfeGe Prix ​​​​du choix des critiques (@CriticsChoice) 14 décembre 2022

La vedette de Ranbir Kapoor-Shraddha Kapoor est Tu Jhooti Main Makkaar

Hier, Ranbir Kapoor et Shraddha Kapoor ont demandé aux fans de deviner quel pourrait être le titre de leur film. Ranbir et Shraddha se réuniront dans une comédie romantique de Luv Ranjan. Aujourd’hui, ils ont sorti le teaser annonçant le titre qui s’appelle Tu Jhooti Main Makkaar. Ranbir et Shraddha sont superbes dans le film. Leur chimie gagne les cœurs. Découvrez toute l’histoire ici.

Neha Kakkar a un moment de fan avec Ram Charan

Ram Charan et Neha Kakkar assistaient à un événement au cours duquel ils se sont rencontrés. Neha Kakkar a eu un moment de fan girl avec la star de RRR lorsqu’il a affirmé qu’il était fan de son travail. Regardez la vidéo et Neha Kakkar affichant son moment de fangirl ici.

Devoleena Bhattacharjee se marie

Dans une nouvelle surprenante aujourd’hui, Devoleena Bhattacharjee s’est mariée avec son entraîneur de gym, Shonu alias Shahnawaz Shaikh. L’actrice a eu un mariage élaboré mais privé à Lonavala avec ses amis proches présents. Découvrez les photos ici. Ce n’est pas ça, la vidéo du rituel post-mariage de l’actrice est également devenue virale. Vérifiez-le ici.

Vishal dit qu’il se mariera après Prabhas

Récemment, Vishal a dévoilé ses projets de mariage. Il est également l’un des célibataires les plus éligibles du pays. L’acteur a déclaré que le mariage est une responsabilité et bien qu’il y ait pensé, il a activement planifié la même chose. Vishal a déclaré que ce n’était pas une blague et qu’il fallait avoir un équilibre travail-vie personnelle. Il n’a pas encore l’état d’esprit du mariage et ajoute : “Maintenant, je passe à autre chose le jour où la star rebelle Prabhas se mariera, je me marierai !”

