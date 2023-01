Trending Entertainment News Today: la bande-annonce de Pathaan prend le dessus sur Internet, l’accent américain de la star de RRR Jr NTR, la photo virale de la mère de Sidharth Shukla et plus

La journée est sur le point de se terminer et voici donc toutes les grandes mises à jour du jour du domaine du showbiz. Les stars de Bollywood, les stars du sud de l’Inde et bien d’autres sont restées à la une des journaux. La plus grande nouvelle de la journée concernait Pathan bande annonce. Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et Jean AbrahamLa bande-annonce du film a pris d’assaut Internet. Avec RRR en allant aux Golden Globes 2023, les stars Ram Charan et Jr NTR ont également bourdonné dans le circuit de l’actualité. Le film hollywoodien Titanic va terminer ses 25 ans et quelque chose de spécial a été prévu. Continuer à lire.

La bande-annonce de Pathaan envahit Internet

Aujourd’hui, la bande-annonce de Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et John Abraham avec Pathaan est arrivée sur Internet. Au cours de la journée, la tendance a été sur les réseaux sociaux car les SRKians ne pouvaient pas garder leur calme. La bande-annonce bourrée d’action a reçu un coup de pouce de la part de beaucoup. La version Telugu de la bande-annonce a été publiée par Ram Charan tandis que la version tamoule a été publiée par Thalapathy Vijay.

Découvrez la bande-annonce Pathaan ci-dessous:

Mehemaan nawaazi ke liye #Pathaan aa raha hai, aur pataakhen bhi saath laa raha hai ! ?? #PathaanTrailer dehors maintenant! Sortie en hindi, tamoul et télougou le 25 janvier 2023.@deepikapadukone | @thejohnabraham | #SiddharthAnand | @yrf pic.twitter.com/npbZ0WFQjx Shah Rukh Khan (@iamsrk) 10 janvier 2023

L’accent américain de Jr NTR reçoit un contrecoup

Une vidéo de Jr NTR et SS Rajamouli d’une interview est devenue virale parce que les internautes n’ont pas pu s’empêcher de remarquer l’accent américain de l’acteur. Beaucoup l’ont qualifié de “faux” et de grincer des dents.

La nouvelle photo de la mère de Sidharth Shukla laisse les fans émus

Une nouvelle photo de Rita Maa, la mère de la défunte star Sidharth Shukla, est devenue virale sur les réseaux sociaux. De nombreux fans émotifs ont déclaré que le sourire et le bonheur de son visage manquaient. Ils se sont souvenus de leur étoile bien-aimée.

J’ai reçu une photo de la tante et des cousins ​​de Rita Maa et Sid, avec la tante de Sid que j’ai également postée avant au mariage du cousin de Sid c’est une photo récente d’une journée.. .#SidharthShukla #RitaMaa#SidHearts #FamilleDubey pic.twitter.com/nHsKQrOit4 Alin SidHearts (@Dani_Sid_Shukla) 9 janvier 2023

Titanic sortira en salles

Pour célébrer le 25e anniversaire du film Titanic de Leonardo DiCaprio et Kate Winslet, il sortira en salles. C’est l’un des films les plus emblématiques qui a fait découvrir le cinéma à Leonardo DiCaprio.

The Kashmir Files en lice pour les Oscars 2023

Le cinéaste Vivek Agnihotri a profité de son compte Twitter pour révéler que son film acclamé par la critique The Kashmir Files a été présélectionné pour les Oscars 2023. Il est désormais éligible pour voter parmi 300 autres films.

La version panindienne de G2 annoncée

Le film Telugu Goodachari était un artiste bourré d’action mettant en vedette Adivi Sesh. Maintenant, la suite du film Goodachari 2 a été annoncée et ce sera un film pan-indien.