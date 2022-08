Trending Entertainment News Today: KRK est arrêté, la photo de Sara Ali Khan avec le joueur de cricket Shubman Gill devient VIRALE et plus

De Kamaal R Khan arrêté par la police de Mumbai à Sara Ali Khan et la photo des joueurs de cricket Shubman Gill devient virale à la voix de Deepika Padukone dans la nouvelle promo de Brahmastra ; de nombreux films et célébrités ont fait la une des journaux aujourd’hui. Comme c’est la saison des festivals, vous avez peut-être manqué des mises à jour importantes ou des nouvelles sur votre star préférée. Mais ne vous inquiétez pas car nous sommes ici avec un tour d’horizon de tout ce qui s’est passé dans l’industrie du divertissement aujourd’hui. Vous trouverez ci-dessous la liste des nouvelles tendances en matière de divertissement du jour

Kamaal R Khan arrêté par la police de Mumbai pour des tweets controversés de 2020 ; les internautes explosent au meme fest

Vous vous demandez peut-être pourquoi il y a tant de silence sur Twitter. Eh bien, parce que KRK ne tweete pas. Il a été arrêté par la police de Mumbai pour les tweets controversés qu’il a publiés en 2020.

Lisez l’histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/news-gossip/kamaal-r-khan-arrested-by-mumbai-police-for-controversial-tweets-from-2020-netizens-explode-in-meme-fest-entertainment- news-bollywood-2170890/

Shubman Gill sort-il avec Sara Ali Khan après sa rupture avec Sara Tendulkar ? Leur photo devient virale

On dirait que Shubman Gill aime le nom de Sara. Eh bien, apparemment, il sortait plus tôt avec Sara Tendulkar, et récemment, une photo du joueur de cricket avec Sara Ali Khan est devenue virale sur les réseaux sociaux. Tout le monde se demande si Shubman et Sara Ali Khan sortent ensemble.

Lisez l’histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/news-gossip/is-shubman-gill-dating-sara-ali-khan-after-his-break-up-with-sara-tendulkar-their-picture-goes-viral- entertainment-news-bollywood-heroine-2170883/

Au milieu de la tendance Boycott Brahmastra, Ayan Mukerji dit qu’il est “nerveux” alors qu’il lance une nouvelle promo avec Ranbir Kapoor et Deepika Padukone

#BoycottBrahmastra est à la mode sur les réseaux sociaux tous les jours. Aujourd’hui, Ayan Mukerji a partagé une nouvelle promo du film et il a écrit qu’il était nerveux car le film n’est qu’à 10 jours de sa sortie. Dans la promo, nous entendons également la voix d’une femme, et les fans de Deepika Padukone spéculent que c’est sa voix.

Lisez l’histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/news-gossip/amid-boycott-brahmastra-trend-ayan-mukerji-says-he-is-nervous-as-he-drops-new-promo-with-ranbir-kapoor- et-deepika-padukone-entertainment-news-2171725/

Priyanka Chopra parle de son combat à Hollywood : “Ça fait 10 ans et j’ai à peu près…”

Priyanka Chopra a passé 10 ans à Hollywood. WOW! Récemment, dans une interview, elle a parlé de sa lutte en Occident et pourquoi elle se sent encore nouvelle là-bas.

Lisez l’histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/news-gossip/priyanka-chopra-opens-up-about-her-hollywood-struggle-been-10-years-and-i-have-just-about-bollywood-entertainment- news-2171233/

Malaika Arora a l’air sexy dans une robe à décolleté plongeant, mais les internautes la trollent; dire, ‘Encore un Urfi Javed’ [View Pics]

Malaika Arora a récemment été aperçue dans la ville et portait une robe à décolleté plongeant. Comme d’habitude, certains internautes l’ont trollée, mais ses fans étaient gaga sur son avatar sexy.

Lisez l’histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/photos/malaika-arora-looks-hot-in-a-plunging-neckline-dress-but-netizens-troll-her-say-one-more-urfi-javed-view- pics-entertainment-news-2171778/