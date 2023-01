Trending Entertainment News Today: KL Rahul-Athiya Shetty wedding bash deets, Sonam Bajwa réagit aux nouvelles de rencontres avec Shubman Gill, Jimin de BTS fait vibrer le défilé de mode Dior et plus

Les nouvelles du mariage de KL Rahul et Athiya Shetty dominent l’actualité et comment. Après Sara Ali Khan et Sara Tendulkar, c’est Sonam Bajwa qui a été lié à la sensation de cricket Shubman Gill. Jimin, membre du BTS, a attiré des foules immenses au défilé Dior de la Fashion Week de Paris. Voici un point bas…

KL Rahul et Athiya Shetty lanceront une grande fête après l’IPL

Le mariage du joueur de cricket KL Rahul et Athiya Shetty est l’actualité du mois. Le couple est censé se marier le 23 janvier 2023 dans la vaste ferme de Suniel Shetty à Khandala. Il semble que tout l’endroit soit décoré. Le mariage n’aura que 100 invités. Ils veulent que ce soit une affaire intime. KL Rahul et Athiya Shetty pourraient organiser une grande fête Bollywood après l’IPL. Cela signifie que cela n’arrivera pas avant fin mai 2023.

BTS : Jimin fait ses débuts en tant qu’ambassadeur mondial de la marque Dior

Jimin, membre du BTS, a assisté à sa première Fashion Week de Paris en tant qu’ambassadeur mondial de la marque Dior. Le chanteur était accompagné de J-Hope alias Jung Hoseok. Dior a attiré sa plus grande foule alors que des centaines de personnes se sont rassemblées pour avoir un aperçu du membre du BTS. Il avait l’air chic dans un costume gris.

Rasha et Aaman Devgan de Raveena Tandon, les nouveaux débutants?

La fille de Raveena Tandon, Rasha, ferait ses débuts avec Aaman Devgan dans un film d’action et d’aventure réalisé par Abhishek Kapoor. Ajay Devgn sera le héros principal du film. La superstar supervise personnellement le projet.

Sonam Bajwa réagit aux informations faisant état de rencontres avec Shubman Gill

Si l’on en croit les commérages et les médias sociaux, alors Shubman Gill est le nouveau véritable idole de 2o23. Le joueur de cricket a été lié à Sara Tendulkar et il serait maintenant en couple avec Sara Ali Khan. Maintenant, la nouvelle est venue que Sonam Bajwa et lui pourraient être une chose. L’actrice punjabi a fait taire les commérages avec beaucoup d’humour.

Priyanka Chopra réagit à la maternité de substitution à la traîne

L’actrice a déclaré qu’elle protégeait avec zèle la vie privée de sa fille Malti Marie. L’actrice a déclaré qu’elle ne pouvait pas tolérer que sa petite fille soit trollée. L’actrice révèle qu’elle a choisi la maternité de substitution en raison de complications médicales.

Pathaan : le film de Shah Rukh Khan va battre le record de Baahubali 2

Pathaan se dirige vers une énorme première journée. Tous les regards sont tournés vers la réservation à l’avance du film. Pathaan de Shah Rukh Khan a déjà fait Rs 10 crores plus. Les experts du commerce prédisent environ Rs 35 à 38 crores. Mais les chiffres peuvent choquer beaucoup, selon les experts.

