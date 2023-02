Trending Entertainment News Today: Katrina Kaif révèle avoir vérifié le téléphone de Vicky Kaushal, le moment de Deepika Padukone avec AbRam de Besharam Rang BTS devient viral et plus

Hardik Pandya et Natasa Stankovic se sont mariés à Udaipur. Les deux ont eu une cérémonie chrétienne avec son côté de la famille venant de Serbie. BTS de Besharam Rang est devenu viral avec Deepika Padukone faisant un câlin à AbRam. Voici un point bas…

Hardik Pandya et Natasa Stankovic sont maintenant mariés à Udaipur

Hardik Pandya et Natasa Stankovic sont maintenant mariés dans un mariage blanc. Le lieu était le magnifique Jaisamand Resort Hotel d’Udaipur. C’est sur une île. Virat Kohli, Anushka Sharma KL Rahul et Athiya Shetty ont assisté au mariage. Le modèle était magnifique dans une robe blanche. Sa famille de Serbie était venue en avion pour le mariage.

Katrina Kaif révèle qu’elle vérifierait le téléphone de Vicky Kaushal

Katrina Kaif a révélé dans une interview franche avec Mini Mathur qu’elle vérifierait le téléphone de Vicky Kaushal dans le passé. Mais maintenant, elle ne fait pas tout cela. Elle a également admis qu’elle avait pleuré dans les toilettes publiques et qu’elle avait aussi bu des ex. Il y a quelques mois, Vicky Kaushal avait déclaré qu’elle avait été très blessée par ses anciennes relations et qu’il ne souhaitait plus lui faire de mal dans la vie.

Prateik Babbar officialise sa relation avec Priya Banerjee

Prateik Babbar a officialisé sa relation avec Priya Banerjee sur Instagram. Les deux ont PB encré sur eux. Dans le passé, il s’était fait tatouer le nom d’Amy Jackson. Il semble qu’ils se soient rencontrés via des amis communs. Il l’a également présentée à sa famille.

Le moment de Deepika Padukone avec AbRam de Besharam Rang BTS est viral

Deepika Padukone et Shah Rukh Khan ont tourné dans certains des endroits les plus exotiques d’Espagne pour la chanson Besharam Rang. Dans un BTS publié par Yash Raj Films, on peut voir qu’AbRam était également présent sur les plateaux. La superstar a déclaré qu’il avait invité sa famille pour des vacances. Deepika Padukone est vue en train d’étreindre AbRam.

Sukesh Chandrashekhar souhaite Jacqueline Fernandez pour la Saint-Valentin

Sukesh Chandrashekhar a souhaité à Jacqueline Fernandez le jour de la Saint-Valentin. L’escroc présumé lorsqu’il a été emmené hors de l’agence a été traqué par des journalistes. Il a dit qu’il ne souhaitait rien commenter sur Jacqueline Fernandez. Il a dit qu’elle avait ses raisons de témoigner dans son affaire. Sukesh a dit que lorsque vous aimez quelqu’un, vous voulez protéger cette personne.

BTS : Min Yoongi alias SUGA annonce une tournée

Min Yoongi, membre du BTS, a annoncé une tournée mondiale. Il est également venu vivre sur Weverse pendant un certain temps. Le rappeur, chanteur et compositeur de musique sera en tournée aux États-Unis, en Asie, au Japon et en Corée. C’est le cadeau parfait pour la Saint-Valentin pour les ARMYs.