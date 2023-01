Trending Entertainment News Today: Kartik Aaryan devient producteur, Janhvi Kapoor devient mal à l’aise, Bigg Boss 16 nominations choquantes et plus

En attente de votre dose quotidienne de nouvelles de divertissement? C’est ici. Les célébrités de Bollywood sont restées à la une des journaux aujourd’hui, tout comme les stars du sud de l’Inde. À partir de Kartik Aaryan pour Janhvi Kapoor – beaucoup ont fait la une des journaux. Samantha Ruth Prabhuc’est Shakuntalam La bande-annonce a été dévoilée aujourd’hui et les fans en sont ravis. De la télé, Salman KhanL’émission Bigg Boss 16 et ses concurrents ont également pris de la place dans le circuit de l’actualité. Alors jetez un œil à toutes les principales mises à jour ici.

Kartik Aaryan devient producteur

Selon les dernières mises à jour, Kartik Aaryan est devenu producteur de son prochain Shehzada. Une source proche du projet a déclaré que depuis que le film a rencontré une crise financière, Kartik Aaryan est venu à bord en tant que coproducteur. Il a même proposé de renoncer à sa rémunération, mais on lui a ensuite proposé d’être l’un des producteurs.

Janhvi Kapoor se sent mal à l’aise dans la dernière vidéo

Une vidéo de Janhvi Kapoor est devenue virale sur les réseaux sociaux et la fait poser avec ses fans. Cependant, les fans ont l’impression qu’elle était un peu mal à l’aise car un fan s’est trop approché d’elle.

Aperçu des cascades de Tiger Shroff de Bade Miyan Chote Miyan

La star fringante sera ensuite vue dans Bade Miyan Chote Miyan. Pooja Entertainment a partagé quelques aperçus des cascades à indice d’octane élevé du film. Regarde.

Kuttey: Voici ce que vous pouvez attendre de ‘Mehfil – E – KHAAS’

Le lancement musical de Kuttey avec Arjun Kapoor, Tabu et d’autres va bientôt avoir lieu. Un concert est organisé qui verra des performances de Gulzar et Vishal Bharadwaj. Gulzar se produira sur Azaadi, une poésie, Vishal Bharadwaj se produira sur des chansons de 7 Khoon Maaf, Rekha Bharadwaj se produira sur Namak Ishq Ka et bien plus encore.

La bande-annonce Shaakuntalam de Samantha Ruth Prabhu impressionne tout le monde

La bande-annonce de Shaakuntalam avec Samantha Ruth Prabhu a été dévoilée aujourd’hui. Les fans sont amoureux de la performance de Samantha dans la bande-annonce. De nombreuses stars ont également salué la diva.

Bigg Boss 16 nominations choquantes

Selon les dernières mises à jour, MC Stan, Sumbul Touqeer Khan, Nimrit Kaur Ahluwalia et Sreejita De ont été nominés pour les éliminations de cette semaine. La torsion est survenue lorsque des membres de la famille comme Farah Khan, les mères de Shiv Thakare et d’autres ont participé aux nominations.

La photo de famille de Kohli devient virale

Virat Kohli a profité de ses réseaux sociaux pour partager une photo de famille parfaite avec Anushka Sharma et sa fille Vamika. Il est devenu viral en un rien de temps. Jetez-y un œil ci-dessous :

Rabba bakshiyan tu enniyan meherbaniyan, hor terto kuch ni mangda, bas tera shukar ada kardan ??? pic.twitter.com/FuOGkjkBYD Virat Kohli (@imVkohli) 9 janvier 2023

