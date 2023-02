Trending Entertainment News Today: Kangana Ranaut loue le jodi de Sidharth Malhotra-Kiara Advani, le critique appelle Tom Cruise de Shah Rukh Khan, star de Pathaan, et plus

Shah Rukh Khan gagne les cœurs non seulement en Inde mais aussi à l’étranger avec Pathan. Un critique l’a appelé India’s Tom Croisière. Sidharth Malhotra-Kiara Advani a fait la une des journaux pour leur mariage. Kangana Ranaut a pris sa poignée de médias sociaux et a fait l’éloge de Sidharth et Kiara. Rakesh Roshan parle de rencontrer Jackson Wangla séquence de combat de Gadar 2 divulguée en ligne, et Ayushmann Khurrana répond à un fan louant Un héros d’action sur Pathaan et plus encore. Jetons un coup d’œil aux journalistes les plus importants de Entertainment News.

Mariage de Sidharth Malhotra et de Kiara Advani

Pendant toute la semaine, Sidharth Malhotra et Kiara Advani ont fait les gros titres dans Entertainment News pour leurs préparatifs de mariage. On dit que Sidharth et Kiara se marieront les 4, 5 et 6 février. Selon les médias, l’ancien garde du corps de Shah Rukh Khan surveillera les dispositions de sécurité pour le mariage de Sid et Kiara. Lire tout le rapport ici. Sidharth et Kiara vont se marier au palais de Suryagarh. Découvrez son rapport intéressant ici. Veena Nagda appliquera du henné sur les mains de Kiara. Voici ce qui sera inclus dans son mehendi. Découvrez l’intégralité du reportage ici. Les rapports indiquent que le mariage de Sidharth et Kiara sera présenté sur la plateforme OTT. Lire plus de détails ici. Tout savoir sur la liste des sangeets de Kiara et Sidharth ici. Kangana Ranaut a profité de sa poignée de médias sociaux et a fait l’éloge de leur jodi. Découvrez son histoire Instagram ici:

Thalapathie 67 s’appelle Lion

Le film vedette Thalapathy Vijay Thalapathy 67 fait l’actualité depuis longtemps. Le film a obtenu son titre aujourd’hui. L’acteur du Sud jouera “Bloody Sweet” Leo dans LEO. Les fans font l’éloge de Leo et du teaser de l’annonce. Découvrez l’intégralité du reportage ici.

La séquence d’action de Gadar 2 a fuité ?

Sunny Deol et Ameesha Patel se réunissent pour Gadar 2. Une séquence de combat a été divulguée en ligne. Sunny Deol va reprendre son rôle de Tara Singh. Découvrez l’incroyable séquence d’action qui a été divulguée en ligne ici.

Janhvi Kapoor fera ses débuts en tamoul?

Janhvi Kapoor a fait ses débuts d’actrice en 2018. Depuis lors, elle explore différents genres ainsi que des rôles et des personnages. Et maintenant, il a été rapporté que Janhvi Kapoor ferait ses débuts en tamoul. Papa Boney Kapoor a réagi à la même chose. Lisez ce qu’il a à dire ici.

Hrithik collabore-t-il avec Jackson Wang ?

Jackson Wang a rencontré Rakesh Roshan, Hrithik Roshan et d’autres membres de la famille lors de sa visite en Inde pour son concert de Lollapalooza. Rakesh Roshan a révélé comment il avait rencontré Jackson et a également révélé si Hrithik allait collaborer avec Jackson Wang. Lire la suite ici.

Pathaan : Shah Rukh Khan est comparé à Tom Cruise

Shah Rukh Khan gagne les cœurs avec Pathaan. Le film réalisé par Siddharth Anand a été regardé par une critique occidentale. Un critique appelé Shah Rukh Khan, Tom Cruise de l’Inde. Cependant, les fans l’ont scolarisé. Découvrez ce que les fans ont dit ici.

Urfi Javed redevient audacieux

Urfi Javed a été aperçue dans la ville aujourd’hui et elle a été vue vêtue d’un body. La star de télé-réalité l’a associé à une jupe bleue. Urfi a également expliqué quelles sont ses déclarations de style. Découvrez la galerie de photos ici.

Rakhi Sawant claque Adil Khan Durrani

Rakhi Sawant a été confrontée à des bouleversements dans sa vie personnelle. Sa mère est décédée récemment et Adil Khan Durrani était à ses côtés. L’actrice a récemment déclaré qu’Adil l’abusait et voulait gravir les échelons du succès grâce à elle. Découvrez ce qu’elle a à dire ici.

Ayushmann Khurrana répond à un fan qui a rejeté Pathaan sur An Action Hero

Ayushmann Khurrana a été vu dans son tout premier film d’action qui s’appelait An Action Hero. Le film n’a pas joué au box-office mais ceux qui l’ont regardé ont adoré le film. Et maintenant, un fan a fait l’éloge d’Ayushmann par rapport à la vedette de Shah Rukh Khan, Pathaan. Mais il a eu une réponse élégante à la même chose. Découvrez son tweet ici:

Merci d’aimer An Action Hero. ? Aurait-il pu éviter la première ligne? Je suis un SRKien ! Ayushmann Khurrana (@ayushmannk) 3 février 2023

Arjun Kapoor souhaite à sa défunte mère le jour de son anniversaire de naissance

La mère d’Arjun Kapoor, Mona Shourie Kapoor, est décédée en 2012. Elle est décédée en raison de sa mauvaise santé. Arjun Kapoor a écrit des notes, des messages et des souhaits pour elle sur Instagram, se souvenant d’elle à l’occasion. Mona Shourie Kapoor était une productrice renommée. Et le jour de son anniversaire de naissance aujourd’hui, il a écrit une autre note déchirante. Vérifiez le ici:

C’est tout dans l’Entertainment Newsmakers d’aujourd’hui.