Trending Entertainment News Today: Kangana Ranaut écrit une confession sur le fait d’avoir blessé des amis de Bollywood; Sussanne Khan embrasse Arslan Goni et plus

C’est la semaine de Diwali et les célébrités de Bollywood sont occupées par plusieurs engagements festifs. De Kangana Ranaut partageant un mème sur le fait de blesser des amis de Bollywood à Sussanne Khan embrassant Arslan Goni lors de la soirée Diwali de Krishan Kumar, voici les principales nouvelles de divertissement du jour.

Jaya Bachchan se fâche avec les paparazzi

Jaya Bachchan a perdu son sang-froid face aux paparazzi qui étaient postés devant chez elle le soir de Diwali pour cliquer sur ses photos de famille. Découvrez l’histoire complète ici.

Sussanne Khan embrasse Arslan Goni

Sussanne Khan et Arslan Goni ont été vus se livrant à un PDA alors qu’ils assistaient ensemble à une fête de Diwali et elle n’a pas cessé de l’embrasser. Découvrez l’histoire complète ici.

Kangana Ranaut parle d’avoir blessé ses “amis de Bollywood”

Kangana Ranaut a fait une confession sincère au sujet de ses amis de Bollywood pour avoir blessé en partageant un mème qui dit qu’ils le méritaient. Découvrez l’histoire complète ici.

Le propriétaire du théâtre s’en prend à Ram Setu, les créateurs de Dieu merci

Manoj Desai a brutalement critiqué les créateurs de Ram Setu et Thank God pour avoir bloqué les réservations à l’avance pour les écrans uniques et a souhaité qu’ils rencontrent leur destin. Découvrez l’histoire complète ici.

La triste photo de Shehnaaz Gill brise le cœur des fans de Sidnaaz

Shehnaaz Gill a récemment été aperçue lors d’une fête de Diwali, mais sa triste photo de l’événement a laissé les fans de Sidnaaz découragés en pensant qu’elle manquait Sidharth Shukla. Découvrez l’histoire complète ici.