Trending Entertainment News Today: Ira Khan se fiance à Nupur Shikhare, Katrina Kaif se fâche contre les paparazzi, Salman Khan fulmine dans Bigg Boss 16 et plus

Hola ! Il est temps d’obtenir un récapitulatif rapide de toutes les nouvelles tendances de la journée. L’un des plus grands événements de la journée a été Ira Khan et Nupur Shikharéles fiançailles. Aamir KhanLa fille de est maintenant officiellement fiancée à son petit ami. Mis à part cela, Grand Patron 16 a fait la une des journaux alors qu’une bagarre massive éclatait entre MC Stan et Shalin Bhanot. Salman Khan est furieux et comment sur leur comportement. D’autres stars comme Katrina Kaif, Nayanthara et beaucoup d’autres ont fait le tour des nouvelles. Faites défiler pour obtenir toutes les meilleures mises à jour.

Entertainment News : les fiançailles d’Ira Khan et de Nupur Shikhare

La fille d’Aamir Khan, Ira Khan, est amoureuse de l’entraîneur de fitness Nupur Shikhare depuis un moment maintenant. Aujourd’hui, ils se sont officiellement fiancés devant leurs proches. Imran Khan, Fatima Sana Shaikh, Kiran Rao et d’autres ont marqué leur présence à la fête de fiançailles.

Salman Khan est furieux contre les concurrents de Bigg Boss 16

Après le grand combat entre MC Stan et Shalin Bhanot, Salman Khan a déchaîné sa fureur lors du Shukravaar Ka Vaar. La promo montre Salman Khan les claquant tous les deux à gauche, à droite et au centre. Il a également parlé de l’obsession de Sumbul Touqeer Khan pour Shalin Bhanot.

Katrina Kaif se fâche avec les paps

Dans une vidéo qui a été partagée par Etimes, on peut voir que Katrina Kaif s’est fâchée avec des papas qui l’ont cliquée en sortant d’un parc. Elle était là pour une promenade avec son ami et entraîneur de fitness Yasmin Karachiwala. En voyant les caméras, elle a demandé aux déclencheurs d’arrêter de cliquer en disant “hum excercise karne yahanpe aate hai”.

Nayanthara a changé après la maternité, dit Vignesh Shivan

Dans un message d’anniversaire pour Nayanthara, Vignesh Shivan a écrit une longue note et a écrit sur la façon dont elle a changé après la maternité. Il a écrit qu’elle ne porte plus de maquillage maintenant que les enfants l’embrassent sur les joues et qu’elle est dans la phase la plus heureuse de sa vie. Découvrez son message ci-dessous:

RM de BTS révèle qu’il est un type romantique éternel

Le chef du groupe BTS, RM, alias Kim Namjoon, a révélé qu’il pensait beaucoup à l’amour et aux sentiments. Il a partagé qu’il est triste quand les papillons dans le sentiment stomanc disparaissent.

L’acteur de Faltu Aakash Ahuja parle de l’émission dans le top 5

La nouvelle émission Faltu figure sur la liste des cinq meilleures émissions. Il a réussi à obtenir de bonnes notes TRP et bien sûr, les stars sont ravies. Il a déclaré que l’équipe est motivée par la réaction du public à l’émission. Il a été cité en disant: “Tout d’abord, je dirais que je suis très impressionné par la réaction du public à notre émission. Nous sommes tous très motivés pour donner le meilleur de nous-mêmes car le public attend beaucoup de l’émission, ce qui peut être vu du audience dans la phase initiale de l’émission.”

Drishyam 2 fuite en ligne

Le film Drishyam 2 d’Ajay Devgn, Shriya Saran, Tabu et Akshaye Khanna est sorti en salles aujourd’hui. Cependant, en quelques heures, le film a été divulgué en ligne sur des sites comme Tamilrockers, Movierulz, Filmyzilla, Telegram.