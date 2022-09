Trending Entertainment News Today: fête d’anniversaire de Karenna Kapoor Khan, invitation de mariage d’Ali Fazal-Richa Chadha et plus

De Karenna Kapoor Khanla fête d’anniversaire et Ali Fazal–Richa Chadhal’invitation de mariage de Pooja Bhatt répondant à Brahmastra les trolls, Varisu tir étant arrêté et Leonardo DiCaprio voir ses ex dans Gigi Hadid; il est temps de revenir sur tout ce qui s’est passé aujourd’hui dans le monde du divertissement. Voici tout ce qui a fait la une des journaux pour arriver au nouvelles tendances du divertissement aujourd’hui… Ergo, il est temps de noter le plus gros divertissement les journalistes qui ont réussi à nouvelles tendances du divertissement aujourd’hui.

Alors, sans plus tarder, voici les actualités du divertissement du 21 septembre 2022

Anniversaire de Karenna Kapoor Khan

Alors que Kareena Kapoor Khan a eu 41 ans aujourd’hui, 21 septembre, Bebo a organisé une fête d’anniversaire pour sa famille proche, mais le plaisir et la gaieté ne manquaient pas.

Lire l’histoire complète ici: Fête d’anniversaire de Kareena Kapoor Khan Bebo et Karisma Kapoor jumeaux en blanc, Saif Ali Khan joue le mari parfait et plus [View Pics]

Faire-part de mariage Ali Fazal-Richa Chadha

Richa Chadha et Ali Fazal ont probablement la carte d’invitation la plus unique conçue pour leur mariage, vous ramenant aux romances classiques de Bollywood comme Devdas, mais c’est l’emballage sur une boîte d’allumettes qui prend vraiment le gâteau.

Lire l’histoire complète ici: Invitation de mariage Ali Fazal-Richa Chadha Voici pourquoi le couple Fukrey voulait que leur carte shaadi ka soit originale et vraiment prête à l’emploi [Exclusive]

Pooja Bhatt répond aux trolls de Brahmastra

Bien que Brahmastra soit un véritable succès au box-office, certains nient catégoriquement son succès. Pooja Bhatt a une réponse appropriée pour eux…

Lire l’histoire complète ici: Pooja Bhatt révèle si elle aurait aimé s’occuper du gang ‘boycott Brahmastra’ au lieu d’Alia Bhatt ; ‘Les collections parlent, le repos est tout…’ [Exclusive]

Tir de Varisu arrêté

Les fans de Vijay sont à la fois bouleversés et inquiets alors que le tournage de son prochain film tamoul très attendu, Varisu alias Thalapthy 66, a été brusquement interrompu.

Lire l’histoire complète ici: Dernière mise à jour de Varisu Le tournage du film Thalapathy Vijay et Rashmika Mandanna S’ARRÊTE SOUDAINEMENT voici la raison

Leonardo DiCaprio voit ses ex en Gigi Hadid

Leonardo DiCaprio a une préférence pour les blondes avec un certain type de corps et les spéculations vont bon train sur le fait que Gigi Hadid ferait parfaitement l’affaire après sa dernière petite amie, Camila Morrone, qui était brune.

Lire l’histoire complète ici: Relation Leonardo DiCaprio-Gigi Hadid Leo voit-il ses ex Gisele Bundchen, Bar Refaeli, Toni Garrn dans le dernier GF ? Voici ce que nous savons