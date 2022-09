Bollywood a eu une journée agitée aujourd’hui. D’Erica Fernades exprimant son mécontentement envers les acteurs de Brahmastra à Taapsee Pannu se faisant qualifier d’impolie et d’arrogante pour son comportement récent, voici un aperçu des nouvelles les plus tendances du divertissement aujourd’hui.

La nouvelle publicité d’Akshay Kumar fait l’objet de critiques

La nouvelle publicité d’Akshay Kumar sur la sécurité routière a beaucoup irrité le public. Les gens ont estimé que l’acteur de Ram Setu aurait fait la promotion de la dot avec ses actions. Découvrez l’histoire complète ici.

La baby shower d’Alia Bhatt sera une grande affaire

Alia Bhatt est enceinte de son premier enfant et la mère de Ranbir Kapoor, Neetu Kapoor, Soni Razdan et d’autres membres de la famille prévoient d’organiser une somptueuse baby shower pour la future mère. Découvrez l’histoire complète ici.

Urfi Javed se fait prendre sans maquillage

Urfi Javed a été vue en train de cacher son visage aux paparazzi après avoir été surprise sans maquillage alors qu’elle sortait pour rendre visite à la clinique. Les internautes ont trouvé son avatar adorable. Découvrez l’histoire complète ici.

Taapsee Pannu qualifié d’impoli et d’arrogant

La récente interaction médiatique de Taapsee Pannu n’a pas été bien accueillie par les internautes qui ont trouvé l’actrice impolie et arrogante après sa bagarre avec les paparazzi lors d’un événement à Dobaaraa. Découvrez l’histoire complète ici.

Erica Fernandes pas impressionnée par Brahmastra

Erica Fernandes a regardé Ranbir Kapoor et Alia Bhatt avec Brahmastra et a constaté que même si le film était riche en VFX, les acteurs auraient dû passer plus de temps à s’entraîner. Découvrez l’histoire complète ici.