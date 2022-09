Trending Entertainment News Today: Emraan Hashmi sur l’incident d’écorchement de pierres, la nouvelle fouille de Kangana Ranaut à Brahmastra et plus encore

D’Emraan Hashmi donnant des éclaircissements sur les informations faisant état de blessures dans un incident d’écorchement de pierres au Cachemire à Kangana Ranaut prenant une nouvelle fouille au box-office de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt avec Brahmastra; de nombreux films et célébrités de Bollywood ont fait la une des journaux aujourd’hui. Il est difficile de garder un œil sur tout ce qui se passe dans l’industrie du divertissement, mais BollywoodLife est là pour vous aider. Vous trouverez ci-dessous la liste de toutes les nouvelles tendances en matière de divertissement du jour

Emraan Hashmi blessé après des jets de pierres au Cachemire alors qu’il tournait pour Ground Zero ? Voici la VÉRITÉ

Les nouvelles du divertissement étaient en effervescence ce matin avec les informations selon lesquelles Emraan Hashmi aurait été blessé lors d’un incident de jet de pierres au Cachemire. Cependant, l’acteur, qui est au Cachemire pour tourner son film Ground Zero, s’est adressé à Twitter pour donner une clarification sur les informations.

Lisez l’histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/news-gossip/emraan-hashmi-injured-after-stones-pelted-at-him-in-kashmir-while-shooting-for-ground-zero-heres-the-truth- actualités-du-divertissement-2192021/

Kangana Ranaut claque Karan Johar sur les rapports de Brahmastra dépassant The Kashmir Files au box-office; les appelle les “sbires de la mafia”

Depuis le jour où Brahmastra est sorti, Kangana Ranaut s’intéresse au film et à sa collection au box-office. Récemment, elle s’est également penchée sur le film car il a dépassé la collection à vie de The Kashmir Files.

Lisez l’histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/news-gossip/kangana-ranaut-slams-karan-johar-over-reports-of-brahmastra-overtaking-the-kashmir-files-at-the-box-office-calls- eux-mafia-minions-entertainment-news-2192320/

Bigg Boss 16: Faisal, le frère d’Aamir Khan, compare le fait d’être dans la série à vivre dans la maison de son frère, “N’ai pas l’intention d’être à nouveau mis en cage”

Le frère d’Aamir Khan, Faisal Khan, a été approché pour Bigg Boss 16, mais il a rejeté l’offre. Récemment, il a révélé pourquoi il ne tenait pas à faire le spectacle.

Lisez l’histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/bigg-boss/bigg-boss-16-aamir-khans-brother-faisal-compares-being-in-the-show-to-living-in-brothers-house-dont- avoir l’intention d’être à nouveau mis en cage-tv-entertainment-news-2192007/

Sandhya Mridul RÉVÈLE qu’elle a dû porter des coussinets d’allaitement pour Page 3, Ragini MMS 2; on lui a dit qu’elle avait besoin d’avoir de “grosses b ** bs”

Sandhya Mridul, qui a fait partie de films et d’émissions de télévision, a récemment fait des révélations choquantes dans une interview. L’actrice a révélé qu’elle portait des coussinets de bête pour des films comme Page 3 et Ragini MMS 2.

Lisez l’histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/news-gossip/sandhya-mridul-reveals-she-had-to-wear-breast-pads-for-page-3-ragini-mms-2-was-told-she- besoin-d’avoir-gros-bbs-entertainment-news-2192543/

Teaser de la nouvelle chanson Blockbuster de Sonakshi Sinha et de son petit ami présumé Zaheer Iqbal

Sonakshi Sinha et son petit ami présumé Zaheer Iqbal se sont associés pour le clip vidéo de Dhamaka Records intitulé Blockbuster. Le teaser de la chanson est sorti récemment et les acteurs y étaient tout simplement époustouflants. Nous sommes sûrs que les fans de Sonakshi et Zaheer ont hâte de les voir groover. Le titre sortira le 23 septembre 2022.

Découvrez la vidéo teaser de la chanson Blockbuster de Sonakshi et Zaheer ci-dessous