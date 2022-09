Trending Entertainment News Today: Brahmastra vend des billets d’un lakh pour le jour 1; Sonam Kapoor organisera une somptueuse cérémonie pour le naamkaran de bébé et plus encore

Le monde du divertissement a été très excitant aujourd’hui et nous vous apportons un résumé de toutes les nouvelles tendances de Bollywood du jour. De Ranbir Kapoor et Brahmastra d’Alia Bhatt vendant un billet lakh pour le jour 1 à l’avance à Sonam Kapoor et Anand Ahuja prévoyant d’organiser une somptueuse cérémonie pour le naamkaran de leur bébé, voici un aperçu des nouvelles les plus tendances en matière de divertissement aujourd’hui.

Urfi Javed claque les paparazzi

Urfi Javed a critiqué les paparazzi qui ont fait un commentaire sarcastique sur sa tenue lors de l’événement Jhalak Dikhhla Jaa 10. Elle a averti les photographes que s’ils lui faisaient à nouveau de telles remarques, elle ne leur permettrait pas de cliquer sur ses photos. Découvrez l’histoire complète ici.

Vijay Deverakonda a refusé de rembourser ses honoraires

Après que Liger ait terriblement bombardé au box-office, il semble que Vijay Deverakonda ait décidé de ne pas rembourser ses honoraires au milieu des rapports selon lesquels il aurait indemnisé Rs 6 crore aux distributeurs et aux exposants. Découvrez l’histoire complète ici.

Rakesh Roshan révèle pourquoi les films de Bollywood ne fonctionnent pas

L’acteur et cinéaste vétéran Rakesh Roshan a cité le manque de chansons et le soi-disant cinéma moderne comme les raisons de l’échec des films de Bollywood au box-office. Découvrez l’histoire complète ici.

Brahmastra vend un lakh de billets pour le jour 1

La star de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt, Brahmastra, a vendu près d’un lakh de billets pour le jour 1 et deux lakh de billets pour son week-end d’ouverture à l’avance. Découvrez l’histoire complète ici.

Jennifer Winget aimerait Kartik Aaryan dans Aashiqui 3 ?

Au milieu des rumeurs selon lesquelles Jennifer Winget jouerait l’intérêt amoureux de Kartik Aaryan dans Aashiqui 3, le réalisateur Anurag Basu a renversé la mèche à ce sujet. Découvrez l’histoire complète ici.

Sonam Kapoor organisera une somptueuse cérémonie de baptême de bébé

Sonam Kapoor et Anand Ahuja prévoient d’organiser une somptueuse cérémonie de baptême pour leur fils nouveau-né, à laquelle assisteront leurs amis proches et les membres de leur famille. Découvrez l’histoire complète ici.