Trending Entertainment News Today: Brahmastra est prêt pour la plus grande ouverture de 2022, Urvashi Rautela trollé par les fans de cricket et plus

La nouvelle est que Brahmastra est prévu pour la plus grande ouverture de 2022. Il devrait collecter près de Rs 22 lakh le premier jour. Rishabh Pant et Urvashi Rautela sont à nouveau sous les projecteurs. Shanaya Kapoor renverse les haricots sur les meilleures amies Ananya Panday et Suhana Khan. Voici un point bas…

Brahmastra se prépare pour la plus grande ouverture de Bollywood de 2022

Il semble que Brahmastra de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt soit prêt à obtenir la plus grande ouverture de 2022. Selon les experts du commerce, le film pourrait rapporter 22 à 25 crores de roupies le premier jour. Ce sera le plus grand pour l’industrie. Brahmastra obtient également une énorme sortie. Le record de 2022 est détenu par Bhool Bhulaiyaa 2 de Kartik Aaryan. Espérons que Brahmastra mettra fin à la période d’horreur pour Bollywood. Lire toute l’histoire ici…

Rishabh Pant et Urvashi Rautela sous les projecteurs

Rishabh Pant est sorti pour 14 points lors de la finale du match Asia Cup T20 disputé à Dubaï. Les fans ont hilarant blâmé Urvashi Rautela qui était là pour regarder le match. Comme nous le savons, les deux se sont pris des coups sur les réseaux sociaux. Il semble qu’ils se soient fréquentés brièvement, mais les choses se sont terminées sur une mauvaise note. Voici l’histoire complète…

Message de Neetu Kapoor pour l’anniversaire de naissance de Rishi Kapoor

L’actrice a posté une photo des deux à l’occasion de son anniversaire de naissance. Elle a laissé un cœur avec la photo. L’acteur est décédé des suites d’un cancer du sang en 2020. Neetu Kapoor a fait un retour au jeu avec Jug Jugg Jeeyo. Les gens aimaient beaucoup son travail. Découvrez toute l’histoire…

Shanaya Kapoor parle des projets de mariage de Suhana Khan et Ananya Panday

Shanaya Kapoor a parlé de qui parmi le trio se mariera en premier. Le gamin vedette a déclaré qu’Ananya Panday devrait bientôt se marier. Ensuite, ce sera Suhana Khan. C’est une partie amusante de Fabulous Lives of Bollywood Wives. Lire toute l’histoire

Devi Sri Prasad marié secrètement à Poojitha Ponnada

Il y a un buzz dans l’industrie cinématographique Telugu qui a noté que le compositeur Devi Sri Prasad s’est marié avec l’actrice Pujitha Ponnada. Elle a travaillé dans des films comme Kalki. L’actrice a nié la nouvelle et a déclaré qu’elle était très célibataire. Pujitha Ponnada a Ravanasura à venir avec Ravi Teja. Devi Sri Prasad était auparavant lié à Charmme Kaur.

Arjun Kapoor écrit une note pour Sonam Kapoor

Arjun Kapoor a écrit une note émotionnelle pour sa sœur Sonam Kapoor. On le sait, elle est récemment devenue maman d’un petit garçon. La note se lit comme suit : “Regardez qui a grandi et est une mère maintenant !!! OMG c’est vous.”