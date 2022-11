Trending Entertainment News Today: Brahmastra est à nouveau à la mode après la première d’OTT, Siddhant Chaturvedi assailli par des fans féminines et plus encore

Le monde du divertissement a bourdonné toute la journée et les fans deviennent fous avec les nouvelles tendances. Des tendances Brahmastra à nouveau après la première OTT à Siddhant Chaturvedi assailli par des fans féminines et plus encore; voici les principales nouvelles de divertissement tendance aujourd’hui.

Tendances Brahmastra lors de sa première OTT

Ranbir Kapoor, le film dramatique fantastique d’Alia Bhatt, Brahmastra, est maintenant sorti sur OTT. Le film a été réalisé par le film d’Ayan Mukerji a été tendance sur Twitter et les internautes ont partagé leurs critiques sur les réseaux sociaux. Lis

Anushka Sharma souhaite son mari Virat Kohli pour son anniversaire

Anushka Sharma est allée sur son Instagram et a partagé les photos les plus loufoques de son mari Virat Kohli. Les internautes ne peuvent s’empêcher de devenir gaga devant la série de photos partagées par Anushka. Sur l’une des photos, Anushka a été vue en train de cacher le visage de sa fille car le couple ne souhaite pas révéler le visage de Vamika. Lis

L’acteur de Phone Bhoot Siddhant Chaturvedi se fait assaillir par des fans féminines

Samedi, Siddhant Chaturvedi a été aperçu dans un collège de Delhi et il était entouré de plusieurs fans féminines. Une vidéo dans laquelle Siddhant a été harcelé par ses fans féminines est devenue virale sur les réseaux sociaux.

KL Rahul appelle la fille d’anniversaire Athiya Shetty “mon joker”

Le joueur de cricket indien KL Rahul a récemment souhaité à sa petite amie présumée Athiya Shetty et partagé une série de photos loufoques. Il a sous-titré les photos comme suit : “Joyeux anniversaire à moi ? Tu rends tout meilleur”.

L’acteur Pathaan Shah Rukh Khan partage son mantra pour tous ses problèmes

Shah Rukh Khan a récemment partagé un mantra qu’il pratique pour tous les problèmes auxquels il a été confronté dans sa vie. Samedi, il a offert à ses fans une session #AskSRK et les a également interrogés sur la force motrice qui l’encourage à surmonter les problèmes. “Il faut croire que le bien l’emportera toujours sur le mal”, a répondu Khan.