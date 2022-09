Bollywood a été mouvementé aujourd’hui. De Ranbir Kapoor et Alia Bhatt vedette Brahmastra ouvrant à des critiques mitigées de la part des critiques et du public jusqu’à Honey Singh payant une pension alimentaire d’un crore Rs à son ex-femme Shalini Talwar, voici un aperçu des nouvelles les plus tendances du divertissement aujourd’hui.

Brahmastra s’ouvre à des critiques mitigées

Alors que Ranbir Kapoor et Alia Bhatt vedette Brahmastra sont finalement sortis en salles, le réalisateur Ayan Mukerji a reçu des critiques mitigées de la part des critiques de cinéma et du public. Alors que certains l’appelaient le niveau hollywoodien, certains l’appelaient un désastre. Découvrez l’histoire complète ici.

Le divorce de Honey Singh et Shalini Talwar est finalisé

Honey Singh et son ex-épouse Shalini Talwar sont maintenant divorcées à la suite de l’affaire de violence domestique. Ils se sont séparés après 20 ans de vie commune. Le rappeur aurait payé Rs 1 crore en pension alimentaire à son ex-femme. Découvrez l’histoire complète ici.

Kangana Ranaut qualifie Brahmastra de catastrophe

Kangana Ranaut a attaqué les créateurs de Brahmastra en les accusant de manipuler la collecte au box-office, d’acheter des critiques de films et d’encourir une perte de Rs 800 crore aux investisseurs PVR et Inox. Elle a qualifié le film de catastrophe. Découvrez l’histoire complète ici.

La liste des invités du mariage KL Rahul-Athiya Shetty dévoilée

Alors que les rapports sur le mariage de KL Rahul et Athiya Shetty s’amplifient, la liste des invités est maintenant au premier plan, qui comprend Virat Kohli, Sanjay Dutt, Akanksha Ranjan et d’autres célébrités. Découvrez l’histoire complète ici.

Kajol plaisante sur le test de la condition physique des paparazzi

Lorsque Kajol a été repérée à l’aéroport de Mumbai, elle a été accueillie par les paparazzi avec des clics et une lampe de poche. Quand elle a commencé à se précipiter vers sa voiture, elle a plaisanté en disant qu’elle testait la condition physique des paparazzis pour voir rapidement qu’ils pouvaient marcher pour la rattraper. Découvrez l’histoire complète ici.