Trending Entertainment News Today: Aryan Khan-Suhana Khan assiste à la projection de Maja Ma, Kareena Kapoor Khan est assaillie à l’aéroport et plus encore

Rattrapons les grandes nouvelles du monde du divertissement. De Kareena Kapoor Khan, Khan aryen–Souhana Khan, Dhanush à Grand Patron 16 et d’autres ont fait la une des journaux aujourd’hui. Oui, tu l’as bien lu. Aryan et Suhana ont assisté à la projection du film dans la ville aujourd’hui soir. Kareena Kapoor a été assaillie par ses fans à l’aéroport. Le divorce de Dhanush et Aishwaryaa fait à nouveau la une des journaux. Eh bien, Bigg Boss 16 est un sujet important dans les nouvelles tendances ces jours-ci. Donc, nous voici avec un résumé des tendances des journalistes du divertissement.

Kareena Kapoor Khan se fait harceler par ses fans

C’était un spectacle choquant pour tout le monde, y compris Kareena Kapoor Khan à l’aéroport. Bebo a été assaillie par ses fans pour un selfie. Kareena qui se frayait un chemin à l’intérieur de l’aéroport a été tirée et obligée de poser pour des selfies avec ses fans. L’actrice a essayé de garder son calme tout au long, mais c’était vraiment un spectacle très effrayant et désolé. Découvrez toute l’histoire et regardez la vidéo ici.

La chaîne Sona Mohapatra SLAMS alors que Sajid Khan entre dans Bigg Boss 16

Sona Mohapatra a pris son compte Twitter et a critiqué les créateurs et la chaîne de Bigg Boss 16 pour avoir recruté Sajid Khan en tant que candidat. Sona a demandé à l’équipe de marketing TV de faire une émission avec des agresseurs, des agresseurs et d’autres hommes accusés de MeToo. Elle a également entraîné Farhan Akhtar dans le même. Lire tous les détails ici.

La mère d’Ananya Panday RÉAGIT à ses liens

Ananya Panday est l’une des nouvelles actrices que nous avons dans l’industrie. Elle a fait ses débuts en 2019. Ananya est la fille de Bhavana Panday et Chunky Panday. Récemment, Bhavana a été interrogée sur les rumeurs de rencontres et de liaison de sa fille Ananya. On lui a demandé si cela l’affectait en tant que mère, ce à quoi Bhavana a répondu en disant qu’Ananya avait choisi cette vie pour elle-même. Lisez le point de vue de Bhavana sur la même chose ici.

Alia Bhatt révèle que son bébé lui a donné un coup de pied lors d’un discours de remise de prix

Alia Bhatt a récemment été honorée aux Time Impact Awards. Elle portait une superbe robe cuivrée pour le faire et a volé des cœurs avec sa bosse de bébé et le discours. Lors du discours après que l’actrice de Brahmastra a reçu son prix, Alia a révélé que le bébé lui donnait des coups de pied sans relâche, partageant son bonheur. Lire la suite ici.

Aryan Khan et Suhana assistent à la projection de Maja Ma

La projection du film Maja Ma de Madhuri Dixit, Gajraj Rao a eu lieu aujourd’hui dans la ville. Karan Johar, Aryan Khan, Suhana Khan et le casting de Maja Ma ainsi que d’autres célébrités ont assisté à la projection spéciale. Aryan et Suhana, cependant, n’ont pas posé pour les paparazzi. Karan a également étreint Aryan. Découvrez les vidéos ici :

Dhanush et Aishwaryaa vont-ils retravailler leur mariage ?

En janvier de cette année, Dhanush et Aishwaryaa Rajnikanth ont annoncé leur séparation après 18 ans de mariage. Cela a été un énorme choc pour leurs fans. Il y avait des rapports indiquant que Rajinikanth avait voulu que les deux arrangent les choses et se réconcilient. Et maintenant, le dernier rapport indique que Dhanush et Aishwaryaa ont suspendu leur divorce et essaient d’arranger les choses, lit-on dans Pinkvlla.