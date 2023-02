Trending Entertainment News Today: Aryan Khan ignore les paps, Samantha Ruth Prabhu commence à tourner pour Citadel, Pathaan franchit la barre des Rs 600 crore et plus

À partir de Shah Rukh Khan vedette Pathan à la chanson de SRK Khan aryen, Samantha Ruth Prabhu dans Citadelle, Sidharth Malhotra–Kiara Advaniles préparatifs du mariage, Shehzada vedette Kartik Aaryan–Kriti Sanon, Thalapathie 67, Disha Patani et d’autres ont fait la une des journaux dans la section Entertainment News. Pathaan fait des records au box-office sur des records. Aryan Khan se fait troller pour avoir ignoré les paparazzi. Samantha Ruth Prabhu reçoit un accueil chaleureux alors que le tournage de Citadel commence, Sidharth Malhotra s’envole pour Delhi pour les préparatifs de mariage et plus encore. Rattrapons-nous…

Samantha Ruth Prabhu commence le tournage de Citadel

Samantha Ruth Prabhu a reçu un diagnostic de myosite il y a quelques mois. Samantha s’est abstenue de tourner pour ses projets pendant un certain temps alors qu’elle travaillait sur son chemin vers la guérison. Et maintenant, l’actrice est prête à rebondir dans l’action. Amazon Prime Videos qui sera publié a publié une incroyable séance photo de Samantha et a révélé qu’ils avaient commencé le tournage. Découvrez l’intégralité du reportage ici.

L’engouement Pathaan s’empare de la nation

Shah Rukh Khan, Deepika Padukone, la vedette de John Abraham Pathaan a saisi la nation dans son engouement. Il a fait un record fracassant au box-office. Il a maintenant dépassé Rs 600 crores au box-office mondial. Lire l’intégralité du record du box-office de Pathaan ici. Kili Paul a chanté Besharam Rang. Regardez la vidéo incroyable ici. Ce n’est pas ça, Yashraj a également ajouté à la manie Pathaan avec une version d’improvisation de Jhoome Jo Pathaan. Regardez et écoutez-le ici.

La chanson Tere Pyaar Mein de Tu Jhooti Main Makkaar devient virale

Entertainment News a été plein de réactions et de buzz à propos de Ranbir Kapoor et Shraddha Kapoor vedette du film Tu Jhooti Main Makkaar chanson Tere Pyaar Mein. Saviez-vous que pour la chanson, Ranbir et Shraddha avaient 16 costumes ? Lire tout le rapport ici.

Shehzada

Kartik Aaryan et Kriti Sanon feront la promotion de Shehzada dans The Kapil Sharma Show. Kartik a été vu en train de flirter avec Kriti devant Kapil Sharma. Sa réaction au flirt de Kartik vous laissera perplexe. Découvrez la promo ici. D’autre part, Manish Shah de Goldmines Telefilms a publié la version hindi d’Ala Vaikunthapurramuloo sur YouTube. Shehzada est un remake du film. Cela affectera-t-il son activité ? Vérifiez ce que Manish a à dire ici.

Samantha s’excuse alors que Kushi avec Vijay Deverakonda est retardé

Samantha Ruth Prabhu a été absente des films pendant un certain temps en raison de son diagnostic de myosite. En raison de la mauvaise santé de Samantha, le tournage de Kushi a été retardé. Samantha a récemment tweeté pour s’excuser. Vijay lui a demandé de retrouver sa santé, après quoi ils commenceront à tirer. Découvrez l’intégralité du reportage ici.

Trisha Krishnan rejoint Thalapathy 67

Hier soir, nous vous avons dit que Sanjay Dutt, Arjun Sarja, Gautham Menon et d’autres ont rejoint le casting de la prochaine vedette de Thalapathy Vijay réalisé par Lokesh Kanagaraj. Trisha et Thalapathy Vijay seront réunies pendant 14 ans. Découvrez l’intégralité du reportage ici. Le tournage va bientôt commencer et dans des montagnes enneigées. Découvrez l’emplacement ici.

Aryan Khan ignore les paparazzi

Aaryan Khan s’est éloigné des paparazzis pour toujours. Le starkid a traversé beaucoup de choses en 2021 et il a pris un nouveau départ. Cette fois, les paparazzi ont demandé à Aryan de les ignorer tout le temps. Cependant, Aryan les a encore une fois ignorés. Découvrez la vidéo et la réaction des internautes à la même chose ici.

J-Hope fascine tout le monde avec son concept de film photo folio

J-Hope, alias Jung Hoseok, membre du BTS, aura un an de plus ce mois-ci. Il fête son anniversaire le 18 février. Et donc, il est temps de jeter un œil à son Photo Folio. Hobi est vraiment très beau. Surtout, dans une longue crinière.

Regardez la vidéo du concert de J-Hope phot Folio ici :

Sidharth-Kiara commencent leur préparation de mariage

On dit que Sidharth Malhotra et Kiara Adani vont bientôt se marier. Et maintenant, Sidharth s’est récemment envolé pour Delhi, selon les rapports. On dit que Sidharth se penche sur la préparation par lui-même. Découvrez tous les détails ici.

Les fans de Disha Patani la soutiennent après que sa vidéo avec Jackson Wang ait été trollée

Jackson Wang s’est produit en Inde pour la toute première fois lors de l’événement Lollapalooza India. Jackson Wang a également rencontré Disha Patani et ils sont allés visiter la ville de Mumbai. La vidéo est devenue virale et Disha a été trollé pour la même chose. Cependant, les fans de Disha sont venus à son secours. Consultez le rapport ici.

Ashoke Pandit réagit à l’industrie du divertissement qui n’a pas été incluse dans le budget 2023

Le budget de l’Union pour 2023 a été dévoilé aujourd’hui. Le budget n’incluait pas l’industrie du divertissement. Ashoke Pandit a réagi au même dicton selon lequel le gouvernement a toujours ignoré l’industrie. Découvrez l’intégralité du reportage ici.

