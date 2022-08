Trending Entertainment News Today : Ananya Panday comprend mal Liger en tant que Tiger ; Malaika Arora et Arjun Kapoor se mettent à l’aise et plus

Le monde du divertissement a été très excitant aujourd’hui et nous vous apportons un résumé de toutes les nouvelles tendances de Bollywood du jour. De Janhvi Kapoor se faire troller pour avoir porté un chemisier très exposant à Malaika Arora et Arjun Kapoor se mettre à l’aise lors de la soirée pré-mariage de Kunal Rawal, voici un aperçu des nouvelles les plus tendances du moment en matière de divertissement.

Gangubai Kathiawadi de Sanjay Leela Bhansali avec Alia Bhatt est-il en course pour les Oscars ?

Il y a eu un fort buzz que le magnum opus RRR de SS Rajamouli avec Ram Charan et Jr NTR est considéré pour l’entrée officielle de l’Inde pour le prix du meilleur long métrage étranger. Si le dernier buzz doit passer, Gangubai Kathiawadi de Sanjay Leela Bhansali avec Alia Bhatt pourrait également rejoindre la liste des discordes. Découvrez l’histoire complète ici.

Misha, la fille de Shahid Kapoor-Mira Rajput, fête ses 6 ans : les enfants vedettes Yash et Roohi, Inaaya et d’autres assistent à une fête d’anniversaire

La fille de Shahid Kapoor et Mira Rajput, Misha Kapoor, a eu 6 ans, sa fête d’anniversaire a été suivie par les jumeaux de Karan Johar, Yash et Roohi, Riteish Deshukh et les enfants de Genelia Riaan et Rahyl et d’autres. Découvrez l’histoire complète ici.

Kareena Kapoor Khan met la tendance au boycott du film et la pêche à la traîne derrière elle

Kareena Kapoor Khan a décidé de passer du boycott, de la pêche à la traîne et des performances désastreuses au box-office de Laal Singh Chaddha en prenant des vacances dans un lieu inconnu avec son mari Saif et son fils Taimur Ali Khan. Découvrez l’histoire complète ici.

Ananya Panday comprend mal Liger en tant que Tiger

Ananya Panday se fait troller pour avoir mal entendu Liger en tant que Tiger. Les internautes ont des choses désagréables à dire sur l’actrice. Découvrez l’histoire complète ici.