Trending Entertainment News Today : Alia Bhatt-Ranbir Kapoor accueille leur petite fille ; L’acteur Pathaan Shah Rukh Khan fera un film avec Thalapathy Vijay et plus

Les fans qui aiment le divertissement sont devenus fous avec la longue liste de nouvelles d’aujourd’hui. Toute l’actualité a fait le buzz toute la journée et nous sommes ici avec les meilleures nouvelles du divertissement. De Ranbir Kapoor-Alia Bhatt sont devenus parents d’une petite fille le 6 novembre, l’acteur Pathaan Shah Rukh Khan pour faire un film avec l’acteur sud Thalapathy Vijay et plus encore.

L’actrice de Mili Janhvi Kapoor reconnaît son privilège

L’actrice de Mili Janhvi Kapoor a déclaré dans une interview exclusive que “Nous avions tous les deux pris cette décision consciemment. Cela aurait été la solution la plus simple si j’avais fait mon premier film avec lui, mais je pense aussi qu’il y aurait eu été plus de pression sur nous deux. De son côté, je pense, pas d’un point de vue commercial, mais plutôt, émotionnellement, parce qu’il aurait lancé sa fille. Et de mon côté, ça aurait été à peu près donner à mon père (Boney Kapoor) un film viable pour travailler et jouer de cette façon, je pense, ça aurait été trop.” Lis

Shah Rukh Khan fait-il un film avec Thalapathy Vijay ?

L’actrice de Pathaan, Shah Rukh Khan, travaillerait avec Thalapathy Vijay. Une photo de Shah Rukh Khan posant avec Atlee et Thalapathy Vijay est devenue virale sur les réseaux sociaux. SRK a organisé une session de questions-réponses avec les fans sur Twitter. King Khan a été invité à commenter Thalapathy Vijay et a décrit ce dernier comme un “mec cool”. Lis

Alia Bhatt-Ranbir Kapoor devient parents d’une petite fille

Le couple Brahmastra Alia Bhatt et Ranbir Kapoor sont arrivés à l’hôpital HN Reliance aujourd’hui à 7h30 et l’actrice a accouché d’une petite fille. Alia Bhatt s’est rendue sur son Instagram et a partagé l’heureuse nouvelle de l’arrivée du bébé. Lis

La star de Bhediya, Varun Dhawan, fera-t-elle ensuite un film sur le Sud ?

La star de Bhediya, Varun Dhawan, a fait plusieurs déclarations sur la façon dont il voulait travailler à la fois dans les films tamouls et les films télougou. Il a avoué son rêve et a dit qu’il voulait travailler dans les films du Sud. Lis

Les célébrités félicitent Alia Bhatt-Ranbir Kapoor

Des célébrités de Bollywood, dont Deepika Padukone, Anushka Sharma, Akshay Kumar, Kriti Sanon et bien d’autres, ont félicité les nouveaux parents. Alia a accouché du bébé à l’hôpital HN Reliance, Girgaon, Mumbai. Ranbir, Mahesh Bhatt, Neetu Kapoor, Soni Razdan et d’autres se sont précipités pour être avec elle. Lis