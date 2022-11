Trending Entertainment News Today: Alia Bhatt partage la première photo après l’accouchement, Jungkook de BTS fait étalage de ses compétences en football et plus encore

Nous sommes de retour. Voici toutes les principales mises à jour du domaine du divertissement. De Bollywood à Hollywood, de nombreuses célébrités ont fait la une des journaux aujourd’hui. Parmi les principales nouvelles de Bollywood, Alia Bhat qui a récemment accueilli sa petite fille, a fait sa première publication sur les réseaux sociaux après l’accouchement. Bipasha Basu et Karan Singh Grover ramené à la maison leur petite fille. Jungkook, membre du groupe de garçons coréens BTS, a également conquis les cœurs en montrant ses talents de footballeur avant FIFA 2022 et plus encore. Continuer à lire.

Le père de Mahesh Babu, Krishna, est décédé

Parmi les plus grandes nouvelles de la journée, la superstar du Sud et le père de Mahesh Babu, Krishna, est décédé aujourd’hui. Il a rendu son dernier souffle à l’âge de 80 ans. Des stars comme Allu Arjun, Prabhas, Vijay Deverakonda et bien d’autres ont rendu leur dernier hommage lors des funérailles.

La nouvelle maman Alia Bhatt publie son premier message

Ranbir Kapoor et Alia Bhatt ont accueilli leur petite fille le 6 novembre 2022. Après le message d’annonce et les publications professionnelles, Alia Bhatt a publié son premier message personnel partageant un aperçu de sa vie de maman. C’est une photo qui montre un câlin sur lequel est écrit “maman”.

Jacqueline Fernandez est soulagée dans l’affaire Sukesh Chandrasekhar

Jacqueline Fernandez a été libérée sous caution dans une affaire de blanchiment d’argent de Rs 200 crore impliquant l’escroc Sukesh Chandrasekhar. Elle a été interrogée plus tôt par ED.

Bipasha Basu et Karan Singh Grover ramènent leur fille à la maison

Seuls les stars Bipasha Basu et Karan Singh Grover sont devenus parents d’une petite fille. Le couple a ramené son ange à la maison et a été vacciné à l’extérieur de l’hôpital.

Jungkook de BTS montre ses talents de footballeur

Une vidéo de Jungkook est devenue virale sur Twitter et montre le membre du BTS faisant une cascade de football. Il a été piqué à l’aéroport. Il est parti pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022 qui se déroule au Qatar.

Découvrez la vidéo de Jungkook ci-dessous:

Jungkook est tellement adorable ? pic.twitter.com/kfzGAkBN4b ? (@GOLDENCARDJK) 15 novembre 2022

Pourquoi Deepika Padukone n’a-t-elle pas souhaité Ranveer Singh sur les réseaux sociaux ?

Ranveer Singh et Deepika Padukone ont récemment célébré leur quatrième anniversaire de mariage. L’actrice n’a pas fait de publication sur les réseaux sociaux pour lui et cela a laissé les fans curieux. Eh bien, nous vous disons pourquoi. L’actrice aurait décidé d’utiliser ses comptes de médias sociaux uniquement pour publier des messages professionnels.

Bigg Boss 16 : le fan de Shiv Thakare utilise le dialogue de Sidharth Shukla, se fait critiquer

Sur les réseaux sociaux, une photo est devenue virale sur Shiv Thakare de Bigg Boss 16. Un fan a déclaré que la photo rappelait la ligne « Akela Hun » de Sidharth Shukla. Les fans du défunt acteur n’étaient pas contents et ont plutôt dit que Shiv Thakare joue dans un groupe.